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2026白沙屯媽祖進香！8天7夜徒步400公里

▲2026白沙屯媽祖進香行程預計8天7夜。（圖／「白沙屯拱天宮﻿」粉專）

命理專家：進香禁忌雖放寬、基本禮俗仍須遵守

▲白沙屯媽祖進香行程中，許多信徒都希望能鑽轎、祈求保佑，命理專家建議要記得脫帽，將背包置於胸前蹲低且不要觸碰鑾轎。（圖／楊登嵙提供）

媽祖進香常見18項注意事項、禁忌

初次參加進香者，多建議穿著全新衣物，象徵潔淨與新的開始。

女性生理期間，避免接觸神像、香爐、神轎、光明燈等法器。

守喪未滿一年，或家中有喪事者，避免接觸相關宗教器具。

參與進香期間，建議維持身心潔淨，避免進出喪家或產房。

出發前多有「淨身」習俗，隨身物品與交通工具也可一併淨化。

持進香旗或配戴平安符者，一般不建議鑽轎或進出廁所、浴室。

穿著號褂者，通常避免進入洗手間。

持旗時避免倒置，以示尊重。

部分信眾會自起駕宴至祝壽大典期間採素食。

懷孕者通常不參與鑽轎儀式。

鑽轎時建議蹲低、不觸碰鑾轎，背包置於胸前，並脫帽通過。

進出廟門時避免踩踏門檻。

進出廟宇多遵循「左進右出」原則，象徵吉祥平安。

遶境期間建議避免口出穢言，並保持禮貌用語。

衣著以整齊得體為宜，貼身衣物避免外露。

避免隨地吐痰或吸菸，以維護環境與禮儀。

隨香期間多建議避免飲酒、賭博等行為。

行程結束或提前離隊時，通常會向媽祖稟告後再離開。

2026白沙屯媽祖進香日期、遶境行程表

▲2026白沙屯媽祖進香行程表。（圖／白沙屯拱天宮）

2026白沙屯媽祖進香今（12）晚23時55分出發，，白沙屯媽祖行程表備受關注。命理專家楊登嵙表示，隨時代演進進香禁忌雖略為放寬，但仍需遵守基本禮俗與規範，提前了解相關禁忌，才能避免觸犯，展現對媽祖的尊重與誠心。苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖每年徒步前往北港朝天宮進香，已有約200年歷史。2026年進香報名於4月9日晚間6時截止，總人數達46萬3,588人，再創新高，較去年約33萬人大幅成長，展現「粉紅超跑」驚人魅力。，其中去程需在36小時內完成約200公里的「急行軍」，預計4月20日回鑾，挑戰體力與信仰極限。命理專家楊登嵙提醒，隨著時代演進，進香相關規矩與禁忌雖較過去略為放寬，但基本禮俗仍不可忽視。信眾在參與媽祖遶境前，應事先了解相關禁忌，以避免觸犯規範，展現對媽祖的尊敬與誠心。由於進香過程象徵隨行媽祖出巡賜福，信徒的一言一行也代表媽祖形象，務必謹言慎行。常見的媽祖進香禁忌包括：首次參加者須穿全新衣物，象徵潔淨與全新開始；女性生理期或守喪期間避免觸碰神明與法器；隨香期間須茹素、禁酒、禁賭、禁色。此外，進出廟宇應遵循「左進右出」禮俗，不可踩門檻；鑽轎時須脫帽、不得碰觸鑾轎。整體而言，遵守禮俗、心存敬意，才是參與白沙屯媽祖進香最重要的原則。◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）