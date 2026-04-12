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洛杉磯道奇隊近期戰績勢如破竹，除了大谷翔平穩定輸出的紀錄之夜外，陣中另一位年輕打者的表現更讓全美媒體陷入瘋狂。道奇隊古巴籍超級新秀帕赫斯（Andy Pages）今（12）日在對戰德州遊騎兵的比賽中，再度敲出關鍵保險分安打，目前以高達4成42的打擊率傲視全大聯盟，成為當前最強的「打擊王」。在今日對戰遊騎兵的比賽進入第8局時，原本領先的道奇隊被追至僅剩2分差，氣氛一度緊繃。此時領先組打線發威，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）率先敲出二壘安打，隨後輪到近況熱得發燙的帕赫斯。面對投手精準壓低的指叉球，帕赫斯展現了極佳的打擊技巧，即便球路明顯偏低，他仍成功將球輕巧地推向左外野形成安打，幫助球隊送回關鍵的第6分。這記保險分不僅穩定了軍心，也徹底粉碎了遊騎兵隊逆轉的希望。帕黑斯目前的表現堪稱現象級，打擊率高達4成42，目前位居MLB第一，獨居打擊王寶座。除了8日對陣藍鳥隊短暫熄火外，他在休兵日後隨即找回手感，昨日單場敲出3安打，今日再度貢獻打點安打。雖然道奇隊陣中擁有大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）及貝茲（Mookie Betts）等MVP等級的強打，但開季至今最穩定的火力輸出點，反而是這位過去以優異防禦著稱、如今打擊徹底覺醒的25歲古巴小將。帕赫斯本季的進化讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚不絕口。在守護神迪亞茲（Edwin Díaz）暫時缺陣的情況下，道奇隊更需要打線能持續擴大領先優勢，而帕赫斯在得點圈的執著與高效率打擊，正是球隊目前豪取11勝、戰績全聯盟第一的重要推手。