我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天女孩全員換上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

廉世彬、高佳彬化身女僕！場邊風光太養眼

▲▼高佳彬（上圖）與廉世彬（下圖）化身女僕放送養眼福利。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿本週末迎來「萌え萌え猿夢女僕」主題日，將女僕Cosplay文化搬進球場，樂天女孩全員換上女僕裝，球場邊髮香與蓬蓬裙風光，又香又養眼，韓籍成員金佳垠害羞笑說：「這輩子第一次穿這種衣服，有點害羞！」廉世彬也表示：「之前沒有穿過這種衣服，為了讓自己看起來更可愛，真的很努力了一下」，高佳彬則難掩興奮喊：「不只是啦啦隊，連應援團長、吉祥物、工作人員還有粉絲都穿上女僕裝，整體感覺很新鮮！」不只樂天女孩們全力應戰，廉世彬、高佳彬更親自操刀造型，廉世彬笑說：「GGG的髮夾和腮紅是我幫他用的，沒想到意外地很適合，而且他自己也很滿意，整個過程非常有趣！」高佳彬則表示，「不只是啦啦隊，連應援團長、吉祥物、工作人員還有粉絲都穿上女僕裝，整體感覺很新鮮。」此外，樂天女孩Kira也分享對女僕裝的喜愛，透露自己從小就喜歡看漫畫與日劇，「曾經有想去女僕咖啡廳打工過，不過至今沒有機會，希望之後可以去女僕咖啡廳打工」，她也笑談穿著女僕裝時，剛好遇到休息室地上有一灘水，便自然地蹲下來擦拭，沒想到被其他女孩笑說「真的變女僕！」然而，隨著天氣逐漸炎熱，戶外球場的蚊蟲變多，有粉絲捕捉到金佳垠依舊穩定發揮，淡定完成每一段應援舞蹈，而高佳彬認真跳舞之餘，頻頻揮動著手中的扇子，擔心蟲子會跑進嘴巴或眼睛，金佳垠甜甜笑說，「與其說是害怕，其實比較偏向討厭，但工作的時候會盡量忽略、不去很在意！」「萌え萌え猿夢女僕」主題日今為活動第二天，廉世彬開心表示：「聽到大家說女僕裝很適合我，覺得很有成就感，也是很新鮮的體驗。希望大家可以進場來，看看穿著女僕裝的世彬。」高世彬興奮分享：「今天的猴子真的太可愛了！雖然平常的樣子也很有魅力，但今天的造型讓人難以忘記！」