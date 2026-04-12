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洛杉磯道奇隊今（12）日在主場對戰德州遊騎兵，在球隊首局剛被對手開轟丟分後，大谷翔平隨即以本季個人第一發首局首打席全壘打還以顏色，幫助球隊奪回氣勢，終場貢獻2安打、1打點，率隊取勝。這場精彩表現也讓道奇教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後讚不絕口，並直言「翔平能轟全壘打，但他同樣能精準選球爭取上壘。」比賽剛開打，遊騎兵隊尼莫（Brandon Nimmo）就敲出首局首打席全壘打讓道奇陷入0：1落後。然而，擔任先發第1棒的大谷翔平沒讓對手高興太久，面對遊騎兵右投萊特（Jack Leiter），大谷在2好1壞後，精準鎖定一顆內角滑球，一棒掃向右外野看台中段。這球擊球初速高達104.5英哩（約168.1公里）、飛行距離390英呎（約118.9公尺），且仰角是完美的36度。大谷在擊球瞬間即展現出招牌「確信步」，自信漫步後繞行壘包，隨後回到休息室與隊友羅哈斯（Miguel Rojas）做出「Decoy」的慶祝手勢。這發全壘打是大谷本季第4轟，也是本季在主場的首發全壘打。這是他生涯第25次首局首打席開轟，更是大谷翔平在日職與大聯盟生涯中例行賽首次與對手在首打席互轟的奇景。總教練羅伯斯在賽後記者會直言：「這發全壘打非常重要。在對手剛得分後立刻追平，對球隊士氣的提升難以言喻。」羅伯斯更特別提到，大谷的貢獻遠不止於此，「正如我之前所說，翔平是全壘打好手，但他同時也展現了極高的耐心去選到保送。幾乎場場都能上壘的穩定表現，這才是最令人佩服的地方。」大谷翔平此役繳出4打數2安打、1分打點的成績。靠著這發全壘打，他的連續上壘紀錄正式來到「45場」，持續刷新由他昨日剛打破的日本球員大聯盟紀錄。