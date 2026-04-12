2026年白沙屯媽祖進香於4月12日晚間23時55分自拱天宮起駕出發，「粉紅超跑」預計在4月16日中午抵達北港朝天宮，今年吸引超過46萬名香燈腳報名隨行。7-ELEVEN提前部署，針對中部進香沿線門市，備貨量全面提升2倍，部分門市更設置「香客補給專區」，陪伴香客走完全程。7-11表示，若白沙屯媽祖聖駕榮幸親臨7-ELEVEN門市，「粉紅超跑」停駕的單店門市將免費送百份咖啡、茶葉蛋，回饋在地、感謝女神庇佑。

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7-11：媽祖停駕門市就送咖啡、青茶、茶葉蛋

白沙屯媽祖進香8天7夜行程在4月12日晚間出發，7-ELEVEN表示，今年持續期待媽祖再度蒞臨，進香期間只要「粉紅超跑」停駕的門市，單店將免費送出100杯CITY CAFE中杯美式、100顆茶葉蛋，若該門市有販售CITY TEA現萃茶，將再加碼送出100杯大杯青茶，與香客一同分享喜悅。

▲2026白沙屯媽祖進香途中，「粉紅超跑」若停駕7-11門市，該店將免費送100杯咖啡、100顆茶葉蛋、100杯青茶。（圖／7-11提供）
▲2026白沙屯媽祖進香途中，「粉紅超跑」若停駕7-11門市，該店將免費送100杯咖啡、100顆茶葉蛋、100杯青茶。（圖／7-11提供）
「一條根貼布」買1送1、媽祖隨取卡回饋超過11%

7-ELEVEN於進香沿路周邊門市備妥各式飲料、餐食與天素地蔬等素食商品，同時提供ibon行動電源租借服務，以及可減輕行囊重量的黑貓宅急便寄送服務，讓香客輕裝上路，部分門市更貼心免費開放用餐與休息空間，讓香燈腳途中能喘口氣休息。

門市即日起至4月28日推出「花芊金門一條根貼布／滾珠凝露」任選買1送1優惠，而「OPEN!行動購物車」也會在指定日期提供移動補給，預期帶動周邊門市業績較前一周翻倍成長。

▲金門一條根貼布、滾珠凝露至4月28日任選買一送一。（圖／7-11提供）
▲金門一條根貼布、滾珠凝露至4月28日任選買一送一。（圖／7-11提供）
7-ELEVEN門市預購誌即日起至5月3日推出近40款「潮拜媽祖」周邊商品及紀念酒款，多款香燈腳跟隨進香實用小物。近期相當熱門的「媽祖庇佑隨取卡」部分門市還有現貨，每張面額1711元，加贈OPENPOINT點數200點（1點抵1元），回饋超過11%。

▲7-ELEVEN媽祖庇佑隨取卡每張面額1711元，加送價值200元的OPENPOINT點數200點。（圖／7-11提供）
▲7-ELEVEN媽祖庇佑隨取卡每張面額1711元，加送價值200元的OPENPOINT點數200點。（圖／7-11提供）

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黃韻文編輯記者

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