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7-11：媽祖停駕門市就送咖啡、青茶、茶葉蛋

▲2026白沙屯媽祖進香途中，「粉紅超跑」若停駕7-11門市，該店將免費送100杯咖啡、100顆茶葉蛋、100杯青茶。（圖／7-11提供）

「一條根貼布」買1送1、媽祖隨取卡回饋超過11%

▲金門一條根貼布、滾珠凝露至4月28日任選買一送一。（圖／7-11提供）

▲7-ELEVEN媽祖庇佑隨取卡每張面額1711元，加送價值200元的OPENPOINT點數200點。（圖／7-11提供）

2026年白沙屯媽祖進香於4月12日晚間23時55分自拱天宮起駕出發，「粉紅超跑」預計在4月16日中午抵達北港朝天宮，今年吸引超過46萬名香燈腳報名隨行。7-ELEVEN提前部署，針對中部進香沿線門市，備貨量全面提升2倍，部分門市更設置「香客補給專區」，陪伴香客走完全程。白沙屯媽祖進香8天7夜行程在4月12日晚間出發，7-ELEVEN表示，今年持續期待媽祖再度蒞臨，進香期間只要「粉紅超跑」停駕的門市，單店將免費送出100杯CITY CAFE中杯美式、100顆茶葉蛋，若該門市有販售CITY TEA現萃茶，將再加碼送出100杯大杯青茶，與香客一同分享喜悅。7-ELEVEN於進香沿路周邊門市備妥各式飲料、餐食與天素地蔬等素食商品，同時提供ibon行動電源租借服務，以及可減輕行囊重量的黑貓宅急便寄送服務，讓香客輕裝上路，部分門市更貼心免費開放用餐與休息空間，讓香燈腳途中能喘口氣休息。，而「OPEN!行動購物車」也會在指定日期提供移動補給，預期帶動周邊門市業績較前一周翻倍成長。7-ELEVEN門市預購誌即日起至5月3日推出近40款「潮拜媽祖」周邊商品及紀念酒款，多款香燈腳跟隨進香實用小物。近期相當熱門的「媽祖庇佑隨取卡」部分門市還有現貨，每張面額1711元，加贈OPENPOINT點數200點（1點抵1元），回饋超過11%。