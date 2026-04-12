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▲鄧愷威於6局下半接替上場救援。雖然開局遭遇控球亂流，但他隨即修正，連續飆出2次三振完成任務，展現極具壓制力的火球威力。（圖／美聯社／達志影像）

效力於休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威，今（12）日在客場挑戰西雅圖水手的比賽中展現強大心理素質。在雙方7：7平手的僵局下，鄧愷威於6局下半接替上場救援。雖然開局遭遇控球亂流，但他隨即修正，連續飆出2次三振完成任務，展現極具壓制力的火球威力。鄧愷威這一場主投2/3局無失分，使用20球，最快球速達到96.4英哩，兩好球後的「三振解決率」為18.2%，投球表現相當強勢。鄧愷威於6局下半、壘上無人時登場。首位打者面對的是水手隊強打阿羅薩雷納（Randy Arozarena），雙方纏鬥至滿球數，期間鄧愷威投出本場最快的一記96.4英哩（約155.1公里）四縫線速球，雖然最終因橫掃球偏出投出保送，但他並未因此動搖。隨後面對雷利（Luke Raley），鄧愷威利用速球與變速球交織，最後以94.8英哩的速球讓打者揮棒落空吞下三振。緊接著對決新秀楊（Cole Young），鄧愷威在關鍵時刻祭出犀利的橫掃球（Sweeper），再度成功引誘打者揮空，連續拿下兩個出局數，隨後教練團在戰略考量下將其換下場。鄧愷威今日投球表現數據如下：局數： 2/3局投球數： 20球（12顆好球）三振： 2次保送： 1次失分： 0分最快球速： 96.4英哩根據進階數據顯示，鄧愷威今日的好球率達60.0%，且在兩好球後的「三振解決率」為18.2%。其犀利的橫掃球與高達96英哩以上的速球，讓他即便面對水手隊核心打線仍能立於不敗之地。