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MLB休士頓太空人今（12）日交手西雅圖水手，台灣好手鄧愷威六局下平手時登板，面對3位打者狂飆2K，最終花費20球、僅投0.2局就提早退場，引發內行球迷瘋猜：「今天就當牛棚日調整，下周準備回先發了！」鄧愷威上一次出賽在4月9日，面對科羅拉多洛磯中繼登板1.1局沒被敲出安打，休息3天後，稍早於六局下球隊7：7時登板，一上場就投出四壞保送，但隨後面對雷利（Luke Raley）、楊（Cole Young）都投出三振，讓人訝異的是，太空人此時上來換投，由金恩（Bryan King）上場接替。鄧愷威本場用20球投完0.2局，其中12顆好球、8顆壞球，賽後防禦率下降至2.16。由於太空人先發輪值因傷兵太多，包含當家王牌布朗（Hunter Brown）、哈維爾（Cristian Javier）皆因肩傷進入傷兵名單，加上今井達也也恐因傷缺陣，需要人手支援先發，開季至今發揮出色的鄧愷威，成為首要人選。內行球迷就提出分析，認為鄧愷威本場上陣，儘管飆出2K但並未投滿一局就提早下班，加上用球數剛好是20顆，認為就是他下周先發的徵兆，「今天就是牛棚日調整吧」、「看來確定下周會扛一場先發了」、「開季好表現終於被看到」