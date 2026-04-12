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鄭習會落幕後，中國今（12）日宣布惠台大禮包，包括在堅持九二共識、反對台獨基礎上建立溝通機制，支持台灣農漁產品參與各類展銷會、對接會；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等。對此綠委林俊憲狠酸，農漁產品要在支持九二共識、反對台獨的前提下，才有機會拓展銷售管道？是要讓鳳梨、釋迦先排隊喊一句「我支持統一」才能出關？還是要讓石斑魚先通過政治面試，才有資格被端上餐桌？對於鄭習會到中國宣布惠台政策，林俊憲表示，日前鄭麗文去見習近平的安排就已經很耐人尋味，搭著小型觀光巴士去會面，這種會面放在所謂的「高規格接待」，反而顯得格外諷刺。更不用說整趟行程期間，軍機繞台、實彈軍演一樣沒少。林俊憲說，儘管鄭麗文被看沒有，還是會繼續幫自己找台階下。等等回台後，還是會照樣稱讚對岸，說這些惠台措施是「大利多」，最後再補上一句標準結論，問題在賴清德。不過，如果真的把這些惠台措施攤開來看，幾乎每一項都附帶明確的政治前提，或是可以隨時收放的技術門檻。林俊憲說明，例如農漁產品那一條，本質就是讓經濟利益去服務政治目的。農漁產品要在支持九二共識、反對台獨的前提下，才有機會拓展銷售管道？是要讓鳳梨、釋迦先排隊喊一句「我支持統一」才能出關？還是要讓石斑魚先通過政治面試，才有資格被端上餐桌？此外還有影視交流，看起來是市場開放合作，實際上是用中國的經濟吸引台灣影視產業投資，進行思想統戰。畢竟從中國人自己口中講統一沒什麼大不了，但如果是台灣人來說，那就不一樣了。林俊憲表示，所以說白了，這些所謂的惠台根本不是善意，而是先設好政治前提，再決定要不要給好處。要市場可以，但先表態；要交流可以，但先站對邊。中國等於透過國民黨作為在台灣的發言人，把特定政治立場包裝成所謂的「兩岸共識」。只要台灣內部往那個方向靠攏，就能有條件地換取一些好處與甜頭。林俊憲說，接下來這種模式很可能延伸到軍購特別條例、總預算等關鍵議題。當拖延被合理化、讓步被習慣化，再搭配一點點釋出的利益，久而久之，就會讓人開始覺得「原本應該堅持的東西，好像也沒那麼重要」，但這就是問題的核心，呼籲台灣人真的要看清楚，「別把糖衣當成禮物，吞下去才發現裡面是什麼」。