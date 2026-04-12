2026白沙屯媽祖徒步進香將於今（12）日深夜起駕，預計4月16日中午抵達雲林北港朝天宮，並於4月20日下午返回苗栗通霄；中央氣象署提醒，近期台灣受太平洋高壓影響，中南部白天高溫都會飆破30度，降雨也主要落在北台灣、午後山區，參與遶境的民眾務必要注意補水、嚴防中暑。

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白沙屯媽祖繞進，2026年進香將於4月12日23時55分登轎出發，展開8天7夜徒步行程，全程往返約400公里，其中去程需在36小時內完成約200公里的「急行軍」，預計4月20日回鑾，挑戰體力與信仰極限。

▲近期台灣受太平洋高壓影響，中南部天氣相當穩定，鋒面主要影響北部、東半部。（圖／中央氣象署）
▲近期台灣受太平洋高壓影響，中南部天氣相當穩定，鋒面主要影響北部、東半部。（圖／中央氣象署）
氣象署指出，今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱，僅午後山區有零星短暫陣雨，早晚低溫各地21至24度，白天高溫各地28至32度。

周三（4月15日）將有一道微弱鋒面通過，不過對白沙屯媽祖遶境並無影響，主要降雨區域是桃園以北、東半部；周四、周五（4月16日、4月17日）鋒面離開，吹東北風，一直到周六（4月18日），中部以北低溫20至23度，南部22至24度，白天高溫在北部25至28度，中南部仍有29至32度。

氣象署說明，4月19日、4月20日，台灣環境為偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，北部有零星短暫陣雨，中南部地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

▲今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱。（圖／中央氣象署）
▲今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱。（圖／中央氣象署）
🟡白沙屯媽祖遶境逐日天氣

📌4/12
■天氣：晴到多雲
■溫度：21～32°C
■重點：高壓坐鎮，悶熱開局，深夜起駕天氣穩定

📌4/13
■天氣：晴到多雲
■溫度：21～32°C
■重點：持續炎熱，午後山區零星雨，平地影響小

📌4/14
■天氣：晴到多雲
■溫度：21～32°C
■重點：高溫續航，中南部上看30°C以上，須注意補水

📌4/15
■天氣：北部、東半部短暫雨，其餘多雲
■溫度：24～30°C
■重點：微弱鋒面通過，降雨集中北台灣，影響有限

📌4/16
■天氣：多雲到晴
■溫度：北部25～28°C，中南部29～32°C
■重點：抵達北港，天氣回穩但中南部仍偏熱

📌4/17
■天氣：多雲到晴
■溫度：北部25～28°C，中南部29～32°C
■重點：東北風影響，北部略降溫，中南部持續炎熱

📌4/18
■天氣：多雲到晴
■溫度：北部25～28°C，中南部29～32°C
■重點：天氣穩定，日夜溫差稍大

📌4/19
■天氣：北部零星雨，東半部與恆春局部雨，中南部多雲午後雨
■溫度：約25～31°C
■重點：水氣增加，午後雷陣雨機率提升

📌4/20
■天氣：北部零星雨，東半部與恆春局部雨，中南部多雲午後雨
■溫度：約25～31°C
■重點：回鑾日留意局部降雨與午後雷陣雨，中南部仍偏熱

▲2026年進香將於4月12日23時55分登轎出發，展開8天7夜徒步行程，全程往返約400公里。（示意圖／翻攝拱天宮臉書）
▲2026年進香將於4月12日23時55分登轎出發，展開8天7夜徒步行程，全程往返約400公里。（示意圖／翻攝拱天宮臉書）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...