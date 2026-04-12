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▲近期台灣受太平洋高壓影響，中南部天氣相當穩定，鋒面主要影響北部、東半部。（圖／中央氣象署）

▲今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱。（圖／中央氣象署）

▲2026年進香將於4月12日23時55分登轎出發，展開8天7夜徒步行程，全程往返約400公里。（示意圖／翻攝拱天宮臉書）

2026白沙屯媽祖徒步進香將於今（12）日深夜起駕，預計4月16日中午抵達雲林北港朝天宮，並於4月20日下午返回苗栗通霄；中央氣象署提醒，白沙屯媽祖繞進，，其中去程需在36小時內完成約200公里的「急行軍」，預計4月20日回鑾，挑戰體力與信仰極限。氣象署指出，今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱，僅午後山區有零星短暫陣雨，周三（4月15日）將有一道微弱鋒面通過，；周四、周五（4月16日、4月17日）鋒面離開，吹東北風，一直到周六（4月18日），中部以北低溫20至23度，南部22至24度，白天高溫在北部25至28度，中南部仍有29至32度。氣象署說明，4月19日、4月20日，台灣環境為偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，北部有零星短暫陣雨，■天氣：晴到多雲■溫度：21～32°C■重點：高壓坐鎮，悶熱開局，深夜起駕天氣穩定■天氣：晴到多雲■溫度：21～32°C■重點：持續炎熱，午後山區零星雨，平地影響小■天氣：晴到多雲■溫度：21～32°C■重點：高溫續航，中南部上看30°C以上，須注意補水■天氣：北部、東半部短暫雨，其餘多雲■溫度：24～30°C■重點：微弱鋒面通過，降雨集中北台灣，影響有限■天氣：多雲到晴■溫度：北部25～28°C，中南部29～32°C■重點：抵達北港，天氣回穩但中南部仍偏熱■天氣：多雲到晴■溫度：北部25～28°C，中南部29～32°C■重點：東北風影響，北部略降溫，中南部持續炎熱■天氣：多雲到晴■溫度：北部25～28°C，中南部29～32°C■重點：天氣穩定，日夜溫差稍大■天氣：北部零星雨，東半部與恆春局部雨，中南部多雲午後雨■溫度：約25～31°C■重點：水氣增加，午後雷陣雨機率提升■天氣：北部零星雨，東半部與恆春局部雨，中南部多雲午後雨■溫度：約25～31°C■重點：回鑾日留意局部降雨與午後雷陣雨，中南部仍偏熱