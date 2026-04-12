周末天氣熱到不行！受到太平洋高壓影響，台灣今（12）日天氣晴朗炎熱，臺東縣地區已有焚風發生，中央氣象署發布「高溫資訊」，今天中午臺南市地區、屏東縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意36度以上高溫。

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⚠️高溫資訊
📍影響時間：12日白天
📍高溫黃色燈號：臺南市、屏東縣、臺東縣

▲中央氣象署發布「高溫資訊」，今（12）日天氣晴朗炎熱，要注意36度以上氣溫。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署發布「高溫資訊」，今（12）日天氣晴朗炎熱，要注意36度以上氣溫。（圖／中央氣象署）
氣象署指出，今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱，僅午後山區有零星短暫陣雨，早晚低溫各地21至24度，白天高溫各地28至32度。

周三（4月15日）將有一道微弱鋒面通過，主要降雨區域是桃園以北、東半部；周四、周五（4月16日、4月17日）鋒面離開，吹東北風，一直到周六（4月18日），中部以北低溫20至23度，南部22至24度，白天高溫在北部25至28度，中南部仍有29至32度。

▲今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱。（圖／中央氣象署）
▲今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...