勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，今年有可能引進首批印度移工，消息一出引發國人對印度移工來台後治安疑慮。對此，「公共政策網路參與平台」至今（12）日已經近３萬人附議要求立即中止。對此，國民黨前發言人、松山信義區市議員參選人楊智伃表示，台灣現行移工制度本就漏洞百出，首批印度移工最快今年可能引進，但社會真的準備好了嗎？
楊智伃昨日臉書發文表示，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案「立即中止引進印度勞工」，不到2天就獲得近9000人附議，迅速跨過5000門檻正式成案，如今更突破1.8萬人連署。這代表什麼？代表台灣社會對於引進印度移工這項重大政策，根本還沒有形成共識。「然而，在民意仍高度分歧的情況下，勞動部卻仍然強推政策。為什麼？卓榮泰、洪申翰難道不用說清楚、講明白嗎？」
楊智伃表示，更讓人質疑的是，2024選舉前，民進黨信誓旦旦表示不會引進印度勞工，如今政策方向卻出現重大轉彎。立場為什麼改變？是因為選舉過了嗎？還是選前的承諾本來就只是政治語言？更不要說，台灣現行移工制度本就漏洞百出。
楊智伃質疑，「移工逃逸問題解決了嗎？非法仲介問題改善了嗎？移工管理與就業秩序完善了嗎？」這些問題都尚未處理，政府卻急著開放新的來源國，難免讓社會更加憂心，政策是否只是倉促上路、缺乏完整配套。
楊智伃指出，面對高度爭議的政策，勞動部卻以近乎先斬後奏的方式推動，不僅選前承諾跳票，也忽視社會討論與民意疑慮。賴政府上任以來，未見更完整的制度改革，反而一出手就引發重大爭議。這樣的政策態度，只會讓社會更加不安。她痛批，賴政府執政快要兩年，只讓全民看見，鬥爭第一名，執政卻成事不足、敗事有餘。
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楊智伃表示，更讓人質疑的是，2024選舉前，民進黨信誓旦旦表示不會引進印度勞工，如今政策方向卻出現重大轉彎。立場為什麼改變？是因為選舉過了嗎？還是選前的承諾本來就只是政治語言？更不要說，台灣現行移工制度本就漏洞百出。
楊智伃質疑，「移工逃逸問題解決了嗎？非法仲介問題改善了嗎？移工管理與就業秩序完善了嗎？」這些問題都尚未處理，政府卻急著開放新的來源國，難免讓社會更加憂心，政策是否只是倉促上路、缺乏完整配套。
楊智伃指出，面對高度爭議的政策，勞動部卻以近乎先斬後奏的方式推動，不僅選前承諾跳票，也忽視社會討論與民意疑慮。賴政府上任以來，未見更完整的制度改革，反而一出手就引發重大爭議。這樣的政策態度，只會讓社會更加不安。她痛批，賴政府執政快要兩年，只讓全民看見，鬥爭第一名，執政卻成事不足、敗事有餘。