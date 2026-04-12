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Apple Pay詐騙偽造簡訊開局、3階段手法曝光

▲美國、歐洲地區出現Apple Pay詐騙手法，以蘋果官方名義謊稱帳戶異常，要求用戶將錢轉至「安全帳戶」。（圖／取自Unsplash）

最大陷阱「親自授權」！一按確認恐難追回

「5大警訊」快檢查！出現一項就要小心

▲詐團誘使用戶透過Apple Pay購買禮品卡轉帳，由於是用戶親自操作，金融機構會認定是「本人授權交易」，後續難以申請退款。（圖／取自Unsplash）

蘋果官方澄清：絕不會這樣聯絡用戶

防詐最簡單3原則：不點、不打、不授權

隨著行動支付普及，Apple Pay已成為不少iPhone用戶日常生活的重要工具，但便利背後也潛藏風險。近期美國、歐洲及其他地區接連出現針對Apple Pay的新型詐騙手法，詐騙集團利用民眾對蘋果的信任與緊張情緒設陷阱，資安專家與蘋果官方也同步示警，一旦做出「關鍵動作」，恐讓辛苦存款瞬間消失、難以追回。這類詐騙多是從「異常通知簡訊」開始，詐騙集團會假冒蘋果官方名義，聲稱用戶的帳戶出現「消費異常」、「付款失敗」或「Apple ID遭鎖定」等問題，先讓用戶感到緊張恐慌。接著簡訊內會附上假的客服電話或釣魚連結，要求用戶「立即處理」。當民眾撥打電話後，對方會假冒客服、銀行人員甚至執法人員，進一步謊稱資金有風險或個資外洩，誘導受害者將錢轉至所謂「安全帳戶」，成功詐騙。專家指出，最致命的環節在於「用戶親自操作付款」，詐騙集團會引導民眾透過Apple Pay、Apple Cash提領現金或購買禮品卡轉帳，一旦按下確認鍵，金融機構多半會認定此為「本人授權交易」，導致後續難以申請退款或追討損失。國外就曾發生受害者險些損失1.5萬美元（約新台幣47萬元），所幸銀行人員及時察覺才成功攔阻。資安專家提醒，若出現以下情況，極可能是詐騙訊號：1、要求「立即處理」否則帳戶鎖定，製造恐慌2、收到陌生簡訊並附上非官方聯絡方式3、要求提供Apple ID密碼、驗證碼或銀行PIN4、指示轉帳至「安全帳戶」或購買禮品卡5、阻止用戶自行查證官方資訊Apple蘋果也明確表示，，呼籲民眾務必提高警覺。若是接獲疑似詐騙訊息，先不要點擊連結、不撥打簡訊內的電話，直接在自己的裝置上查看Apple Pay交易紀錄（如iPhone「錢包」App），再透過銀行官方客服或蘋果官網查證，將截圖寄至reportphishing@apple.com檢舉，若帳戶異常，立即聯繫銀行停卡。專家強調，儘管Apple Pay本身具備高度安全機制，但詐騙集團最擅長的是操弄人性與情緒。保護資產最簡單有效的方法，就是牢記3原則：。提高警覺，才能守住荷包安全。