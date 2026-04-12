我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿洋投艾菩樂去年對中信兄弟拿下3勝，對戰防禦率僅0.26。（圖／樂天桃猿提供,2026.3.22）

中華職棒「黃衫軍」中信兄弟昨（11）日被陳晨威敲出再見安打，以1：2不敵樂天桃猿，不僅吞下6連敗，開季9戰8敗刷新隊史最快8敗的紀錄。兄弟今（12）日推出左投魏碩成登板先發，力求終止連敗，避免寫下開季10戰1勝的難堪紀錄，不過卻強碰「大魔王」艾菩樂（Tyler Eppler），艾菩樂前次敗給兄弟已經是592天前（2024年8月28日）的事情，去年交手5場拿下3勝，對戰防禦率僅0.26；魏碩成與艾菩樂生涯有過1次同場先發紀錄，2024年5月15日，艾菩樂主投5局失2分，魏碩成主投6局失1分，皆無關勝敗。兄弟洋投勝騎士前役獨自撐完8局，卻沒獲得打線火力支援，9局下李振昌在1：1平手的局面登板，被陳晨威敲出再見安打，兄弟以1：2輸球，吞下近期的6連敗，開季9戰吞下8敗也寫下隊史最速8敗的不名譽紀錄。兄弟今日持續作客桃猿，若再輸球，將追平1994年俊國熊、1996年興農牛開季10戰9敗、勝率1成的慘烈紀錄。兄弟此役推出左投魏碩成先發，是本季一軍初登板，在季前熱身賽，魏碩成出賽2場，共投5局，防禦率1.80。不過今日兄弟的對手不好應付，桃猿推出洋投艾菩樂應戰，艾菩樂過往對兄弟打線非常有一套，去年先發5場拿下3勝，對戰防禦率僅0.26，若攤開生涯數據，艾菩樂對先發13場，拿下6勝2敗，對戰防禦率2.02。艾菩樂前次對兄弟吞敗已經是592天前的事情，2024年8月28日龍隊作客洲際，當時艾菩樂主投5局失6分（4分責失），龍隊以1：6落敗，在那之後，艾菩樂未再輸過兄弟。艾菩樂與魏碩成生涯有過一次同場先發，2024年5月15日，艾菩樂主投5局失2分，魏碩成主投6局失1分，退場時魏碩成還是勝投候選人，不過兄弟牛棚放火，單局被龍隊攻下4分，最終以2：5不敵龍隊，艾菩樂與艾菩樂皆無關勝敗。