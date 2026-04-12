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國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，10日上午與中共總書記習近平會面，習近平也罕見打破慣例，設宴招待現任國民黨主席，在人民大會堂新疆廳設午宴招待鄭麗文。值得注意的是，鄭麗文透露習近平介紹第一道菜是「雞湯海蚌」，與當年中國宴請美國前總統尼克森時相同。但事實上，尼克森喝下這碗湯後，正是台灣與美國關係一路崩壞的起點。鄭麗文在談到午宴令她印象最深刻的事，是習近平特別介紹第一道菜福建菜「雞湯海蚌」，與1972年中國宴請美國前總統尼克森時的國宴菜一樣，讓她感到非常特別。然而，尼克森1972年2月訪中行程，同樣在人民打會堂接受宴請，中國海外異議時評人士江峰指出，喝了那碗福建海蚌湯之後，隔日在與周恩會面的會議後，就發表了《上海公報》，中國對外宣稱堅決反對任何製造「一中一台」以及「兩個中國」，美國則稱認知到台灣是中國的一部分，並希望可以通過和平手段解決統一問題。中美關係在尼克森訪中後迅速升溫，連帶使得台灣與美國關係一路崩壞，美國認知到一個中國政策後，跟中華民國斷交，撤軍，廢約，台灣被一腳踢出了聯合國，迎來了歷史上最黑暗的外交孤立期。江峰認為，尼克森喝下那碗海蚌湯後，中華民國迎來滅國等級大災難，那碗雞湯海蚌是踩著中華民國的政治屍體上熬出來的，如今習近平用同一道菜來招待國民黨的主席，骨子裡就是在告訴鄭麗文，「上一次我們端出這道菜招待美國人，結果美國人把你們台灣給賣了，這一次我用同一道菜招待你，你自己好好品一品美國人靠得住嗎?你們除了歸順中共，還有別的路走嗎?」。最後，江峰感嘆，鄭麗文完全沒有聽出這道菜裡藏著政治密碼和刀光劍影，她高高興興地喝了湯，抹了抹嘴，回來還幫中共宣傳這湯多麼鮮美，譏諷鄭麗文宛如「政治玩偶」。