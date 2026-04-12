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▲蘇心甯最近瘦到大腿和小腿的細度一樣，分不出來大小腿。（圖／翻攝自蘇心甯臉書）

「國光女神」LaLa蘇心甯以甜美外型與火辣身材深受粉絲喜愛，近日她曬出近況，身高159的她，體重竟降至人生新低點的41公斤。纖細的腰身與修長美腿讓錄影現場的經紀人、節目製作人及工作人員都大為驚嘆，紛紛圍著她追問到底如何維持這般逆天身材。她隨後也在臉書上自嘲最近瘦到大腿和小腿一樣細，分不出來大小腿。面對眾人的好奇，蘇心甯表示，是生養孩子的壓力讓她對自己很嚴厲，才有這樣的成果。蘇心甯表示，想要擁有這種身材首先要有一個孩子，她解釋，這段路程包含獨立扶養孩子長大、扛起養家重擔，甚至還要同時負擔兩間房貸。她自嘲在這種高壓環境下，必須把自己變成一個無情的工作機器人，加上飲食上嚴格執行戒糖，才造就了現在的身型。這種生存式瘦身法，讓錄影現場原本興致勃勃的姊妹們聽完立刻退縮，紛紛笑喊太麻煩，直言：「還要先找男人生小孩，那真的算了」。蘇心甯也特別提醒廣大女性同胞，在這個年代不婚不生，快樂一生，呼籲姊妹們千萬別為了想瘦身而衝動走入家庭。她表示，這是在紀念人生中最窈窕的時刻，更開玩笑說，以前總擔心電視螢幕會有擴張效果，現在瘦到41公斤，液晶螢幕再也無法拉胖她了。蘇心甯自節目《國光幫幫忙》走紅，因外型亮麗，被封為「國光女神」，發展領域多元，是模特兒、舞者、主持人與髮型師。她的前夫是前職棒球星吳偲佑。前夫已因意外過世。