台南市安南區日前發生一起死亡車禍，一名魚販清晨外出工作途中，遭後方車輛高速追撞不幸身亡。肇事駕駛逃逸近一天後落網，警方依過失致死及肇事逃逸罪嫌移送，並向法院聲請羈押。

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警方還原案情指出，事故發生於10日凌晨3時56分，地點在國道8號西向0.3公里、安南區與安定區交界處。當時43歲方姓男子駕駛廂型車外出捕魚，行經安吉五路口時，遭39歲趙姓男子駕駛BMW自後方高速撞擊，導致車輛翻覆，方男當場被拋飛至路旁。救護人員到場後將方男送往安南醫院搶救，但因創傷性休克及多處重傷，最終仍宣告不治。

警方透過監視器追查，先鎖定肇事車輛登記為一名女性所有，進一步查出實際駕駛為其趙姓丈夫，並於10日晚間11時許將人查緝到案。趙男供稱，當時因過於緊張、害怕才逃離現場，經查已排除酒駕及毒駕情形。全案目前依過失致死及肇事逃逸罪嫌移送，後續將由法院審理。

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林亞歷編輯記者

主修媒體與新聞相關課程，畢業後隨即投入新聞產業，超過六年以上記者經驗。在第一線工作中，我培養了敏銳的新聞嗅覺，能在壓力下快速蒐集資訊、採訪並撰寫報導，確保內容兼具即時性與準確性。