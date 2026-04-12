2026年白沙屯媽祖徒步進香活動於4月12日深夜正式起駕，今年報名人數高達46萬人創下歷史新高，大批信眾將跟隨粉紅超跑展開長達400公里的宗教之旅。然而，面對8天7夜的長途跋涉、白天飆破30度的高溫天氣，醫師示警，信眾在虔誠參與的同時務必留意自身健康，小心引發「心肌梗塞」或是「腳中風」危機。
白沙屯進香熱到不行 高溫每天上看30度
據中央氣象署的預報資料，白沙屯媽祖進香期間台灣受太平洋高壓影響，中南部白天高溫炎熱，普遍上看30度以上，預計4月16日抵達雲林北港朝天宮，並於4月20日回鑾苗栗通霄。不僅是對信仰的堅持，更是對體力與耐力的極大考驗，民眾參與遶境時務必要注意防曬與補充水分。
走太久恐腳中風 嚴重要截肢
針對長途徒步的潛在危險，宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，長時間行走類似於跑馬拉松，會造成血管流速改變與交感神經興奮，進而讓血小板活化並產生血栓。若血栓阻塞在心臟會引發心肌梗塞，若發生在腿部則會導致腳中風，出現腳部發黑、疼痛甚至壞死面臨截肢的風險，有心血管病史的民眾需特別留意。
除了心血管問題，中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰也點出，進香沿途部分地區早晚溫差較大，信眾若在宮廟或路邊席地而睡，入夜後一定要注意保暖。此外，由於進香人潮擁擠，流感與新冠肺炎等傳染病風險仍在，建議隨身攜帶口罩、勤洗手，並備妥個人日常慢性病藥物以防萬一。
高溫下走路 醫示警注意事項
面對中南部白天的高溫，劉中平強調，在悶熱的天氣下徒步，體感溫度會隨之升高，應多喝水並配戴帽子遮陽，避免中暑或熱衰竭。同時，長時間走路極易誘發足底筋膜炎，建議民眾穿著舒適有支撐力的鞋子，並善用手杖、長柄雨傘或加強鞋墊來分擔雙腳壓力，適時尋找地方休息。
最後，進香沿途常有熱情信眾燃放鞭炮來迎接媽祖，專家提醒參與者應盡量保持安全距離並遠離炮竹，以免不慎炸傷眼睛或造成身體其他部位的外傷。追隨白沙屯媽祖完成這趟充滿意義的400公里進香之旅時，隨時審視自身體能狀況並量力而為，保持身體健康與平安才是最重要的首要任務。
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據中央氣象署的預報資料，白沙屯媽祖進香期間台灣受太平洋高壓影響，中南部白天高溫炎熱，普遍上看30度以上，預計4月16日抵達雲林北港朝天宮，並於4月20日回鑾苗栗通霄。不僅是對信仰的堅持，更是對體力與耐力的極大考驗，民眾參與遶境時務必要注意防曬與補充水分。
針對長途徒步的潛在危險，宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，長時間行走類似於跑馬拉松，會造成血管流速改變與交感神經興奮，進而讓血小板活化並產生血栓。若血栓阻塞在心臟會引發心肌梗塞，若發生在腿部則會導致腳中風，出現腳部發黑、疼痛甚至壞死面臨截肢的風險，有心血管病史的民眾需特別留意。
除了心血管問題，中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰也點出，進香沿途部分地區早晚溫差較大，信眾若在宮廟或路邊席地而睡，入夜後一定要注意保暖。此外，由於進香人潮擁擠，流感與新冠肺炎等傳染病風險仍在，建議隨身攜帶口罩、勤洗手，並備妥個人日常慢性病藥物以防萬一。
面對中南部白天的高溫，劉中平強調，在悶熱的天氣下徒步，體感溫度會隨之升高，應多喝水並配戴帽子遮陽，避免中暑或熱衰竭。同時，長時間走路極易誘發足底筋膜炎，建議民眾穿著舒適有支撐力的鞋子，並善用手杖、長柄雨傘或加強鞋墊來分擔雙腳壓力，適時尋找地方休息。
最後，進香沿途常有熱情信眾燃放鞭炮來迎接媽祖，專家提醒參與者應盡量保持安全距離並遠離炮竹，以免不慎炸傷眼睛或造成身體其他部位的外傷。追隨白沙屯媽祖完成這趟充滿意義的400公里進香之旅時，隨時審視自身體能狀況並量力而為，保持身體健康與平安才是最重要的首要任務。
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