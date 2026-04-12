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白沙屯進香熱到不行 高溫每天上看30度

▲今天至周二（4月14日），太平洋高壓籠罩台灣，全台晴到多雲、氣溫偏高，體感高溫悶熱。（圖／中央氣象署）

走太久恐腳中風 嚴重要截肢

▲白沙屯媽祖遶境期間，由於進香人潮擁擠，流感與新冠肺炎等傳染病風險仍在，建議隨身攜帶口罩、勤洗手。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）

高溫下走路 醫示警注意事項

2026年白沙屯媽祖徒步進香活動於4月12日深夜正式起駕，今年報名人數高達46萬人創下歷史新高，大批信眾將跟隨粉紅超跑展開長達400公里的宗教之旅。然而，據中央氣象署的預報資料，，預計4月16日抵達雲林北港朝天宮，並於4月20日回鑾苗栗通霄。不僅是對信仰的堅持，更是對體力與耐力的極大考驗，民眾參與遶境時務必要注意防曬與補充水分。針對長途徒步的潛在危險，宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，長時間行走類似於跑馬拉松，會造成血管流速改變與交感神經興奮，進而讓血小板活化並產生血栓。，有心血管病史的民眾需特別留意。除了心血管問題，中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰也點出，進。此外，由於進香人潮擁擠，流感與新冠肺炎等傳染病風險仍在，建議隨身攜帶口罩、勤洗手，並備妥個人日常慢性病藥物以防萬一。面對中南部白天的高溫，劉中平強調，在悶熱的天氣下徒步，體感溫度會隨之升高，應多喝水並配戴帽子遮陽，避免中暑或熱衰竭。同時，，適時尋找地方休息。最後，進香沿途常有熱情信眾燃放鞭炮來迎接媽祖，專。追隨白沙屯媽祖完成這趟充滿意義的400公里進香之旅時，隨時審視自身體能狀況並量力而為，保持身體健康與平安才是最重要的首要任務。