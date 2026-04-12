2026白沙屯媽祖進香即將登場，4月12日深夜23時55分自拱天宮起駕出發，預估4月16日中午前抵達北港、4月20日回宮，8天7夜的徒步進香之旅吸引超過46萬香燈腳報名。為結合傳統信仰與現代環保理念，環境部今年特別在官方LINE帳號（LINE OA）推出「白沙屯媽祖進香專區」，整合即時定位、補給資訊與減塑行動，讓信眾在跟隨「粉紅超跑」的同時，也能實踐綠色進香。
LINE專區上線！進香隊伍位置、補給一次掌握
每年進香期間，信眾最關心的莫過於媽祖行進路線與沿途補給。今年環境部透過LINE專區提供多項實用功能，包括「進香隊伍即時定位」，可掌握媽祖動線與起駕時間，不怕跟丟隊伍；同時內建「環保供餐站地圖」，整理沿途用餐與休憩據點，讓補給更方便。
此外，專區也串接「環境即時通」功能，民眾可一鍵查詢附近公共廁所與飲水機位置，解決進香途中最基本的生理需求，提升整體參與便利性，被不少網友視為今年追媽祖的「神級工具」。
自備餐具還能抽獎 推動減廢進香新風潮
除了資訊整合，環境部也鼓勵信眾落實源頭減量。只要自備餐具、環保袋前往「環保供餐站」用餐，還可參加集點活動，累積點數抽LINE POINTS等好禮，讓環保行動更有誘因。透過減少一次性用品使用，降低大量人潮帶來的環境負擔。
結合信仰與永續 打造「綠色進香」新模式
環境部表示，進香活動是台灣重要的文化資產，若能融入環保概念，將讓信仰更具現代意義。呼籲民眾出發前先加入LINE專區，善用數位工具掌握資訊，同時實踐「減廢、減塑」行動。期盼信眾在陪伴媽祖進香的同時，也能一同守護土地，讓這場年度盛事兼具文化傳承與環境永續價值。
資料來源：環境部
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每年進香期間，信眾最關心的莫過於媽祖行進路線與沿途補給。今年環境部透過LINE專區提供多項實用功能，包括「進香隊伍即時定位」，可掌握媽祖動線與起駕時間，不怕跟丟隊伍；同時內建「環保供餐站地圖」，整理沿途用餐與休憩據點，讓補給更方便。
此外，專區也串接「環境即時通」功能，民眾可一鍵查詢附近公共廁所與飲水機位置，解決進香途中最基本的生理需求，提升整體參與便利性，被不少網友視為今年追媽祖的「神級工具」。
除了資訊整合，環境部也鼓勵信眾落實源頭減量。只要自備餐具、環保袋前往「環保供餐站」用餐，還可參加集點活動，累積點數抽LINE POINTS等好禮，讓環保行動更有誘因。透過減少一次性用品使用，降低大量人潮帶來的環境負擔。
結合信仰與永續 打造「綠色進香」新模式
環境部表示，進香活動是台灣重要的文化資產，若能融入環保概念，將讓信仰更具現代意義。呼籲民眾出發前先加入LINE專區，善用數位工具掌握資訊，同時實踐「減廢、減塑」行動。期盼信眾在陪伴媽祖進香的同時，也能一同守護土地，讓這場年度盛事兼具文化傳承與環境永續價值。
資料來源：環境部
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