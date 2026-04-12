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▲TFC臺北生殖中心慶祝創立六週年，於4月12日舉辦「T寶醫師出任務」寶寶活動，邀請逾百組家庭回娘家。（圖／TFC臺北生殖中心提供）

台灣少子化危機，終於露出曙光！依據內政部最新統計顯示，今年3月新生兒人數「止跌回升」，在整體生育環境嚴峻之下，仍有許多難孕家庭不放棄希望。一位高齡女性，在多家生殖中心歷經試管療程失敗與流產，仍不放棄，苦盼四年終於在44歲成功懷孕，凸顯高齡夫妻生育的挑戰，TFC臺北生殖中心慶祝創立六週年，於4月12日舉辦「T寶醫師出任務」寶寶活動，邀請逾百組療程成功家庭回娘家，在歡笑聲中見證生命得來不易。依據內政部公布最新戶口統計資料，全台人口數降至2327萬568人，已連續27個月負成長，不過備受關注的新生兒人數出現止跌回升，3月新生兒達8798人，較2月低點增加2275人，為低迷生育數據帶來希望。台灣新生兒人數較十年前幾近腰斬，難孕家庭透過人工生殖技術圓夢，讓每一個新生命更顯珍貴，晴晴（化名）與先生婚後40歲開始即積極備孕，卻始終未能如願，曾到過兩家生殖中心接受試管嬰兒療程，一年內進行五次植入，並搭配胚胎著床前染色體篩檢（PGS），卻只有一次短暫化學性懷孕，最終仍於懷孕初期流產，長時間反覆失敗，從未聽過胎兒心跳聲，讓夫妻身心俱疲陷入低潮。當她轉至TFC臺北生殖中心就診時，已經42歲，卵巢功能明顯下降，AMH值從數年前的2.56降至1.2；先生則有精蟲型態比例偏低問題，正常型態僅約1%；主治醫師胡玉銘院長經評估後分析，高齡與胚胎品質，是影響成功率的關鍵因素，在醫療團隊規劃下，夫妻重拾信心繼續努力，前後歷經7次取卵，共取得42顆卵子，培養出17顆囊胚，最終經PGS篩檢僅有3顆正常胚胎，即使充滿挑戰，團隊持續陪跑鼓勵，協助調整策略與植入胚胎的最佳時機。醫師也發現晴晴難孕的關鍵，出現在胚胎植入前的子宮環境，晴晴子宮內膜生長緩慢且型態不佳，不利胚胎著床，因此安排她在解凍週期中，施以高濃度自體血小板血漿（PRP）療法，改善內膜條件，經過調整後，終於成功著床懷孕，懷孕過程仍充滿挑戰，孕期中期評估有早發型子癲前症風險，可能面臨胎兒生長遲滯與早產問題，個案在醫療團隊密切追蹤下，嚴格控制血壓與體重，最終撐到39週順利足月生產，她哽咽地說：「盼了4年，原來這就是寶寶的心跳聲！」醫師表示，高齡生育加上多次療程失敗，是臨床上極具挑戰的案例，必須仰賴專業經驗與精準評估與個別化治療策略，才能提高成功機率。TFC臺北生殖中心表示，據內政部人口統計數據，2025年全台新生兒僅10.8萬，出生數更已連續10年下滑，跌破11萬大關，下降至去年的10.8萬人，創下歷史新低，今年更可能跌破9萬人關卡，少子化情勢嚴峻，人口結構快速改變，對勞動力與社會發展造成長期衝擊。隨著台灣社會晚婚、晚育趨勢加劇，高齡難孕案例愈來愈常見，不孕症比例逐年攀升，許多家庭因此透過人工生殖療程，希望完成生育規劃，在這樣的背景下，成功誕生試管寶寶的家庭，背後往往必須面對一段漫長的考驗，從療程規劃、荷爾蒙刺激、取卵、培養胚胎，到植入等待結果，每一步都伴隨高度不確定性。胡玉銘醫師指出，高齡女性比起年輕女性，取得正常胚胎的機率較低，備孕過程更為艱辛，除了醫療技術外，心理韌性與家庭支持，也是成功的關鍵因素，因此，這些透過人工生殖誕生的每位寶寶，都是「得來不易的珍貴生命奇蹟」。除深耕本土生殖醫療外，TFC臺北生殖中心憑藉在國際生殖醫療領域的專業實力與成果，近年吸引多國醫療與研究單位來台交流。2026年初，日本厚生勞動省、野村總合研究所及台灣野村等單位代表特別來台參訪，進行台日生殖學術交流，展現對台灣頂尖生殖醫療技術的高度關注。據統計，TFC過去5年已協助來自全球50個國家、超過2,300對跨境求子的夫妻完成療程，顯示台灣在人工生殖領域逐步建立國際口碑，尤其自2022年邊境解封後，日本患者來台求診人數持續倍數成長，截至2025年已較疫情前增加3倍，TFC透過多語系醫療服務、跨國追蹤機制及整合式療程規劃，降低跨境就醫門檻，讓希望不中斷，海外患者也能安心求子，持續朝「國際級生殖醫療中心」目標邁進。為慶祝創立六週年，TFC臺北生殖中心於4月12日舉辦「T寶醫師出任務」寶寶活動，邀請成功受孕的家庭回娘家，共100組家庭、總人數超過300人同樂。活動規劃五大主題關卡，結合親子互動與醫療元素，其中「寶寶爬行競賽」與「滾球挑戰」模擬胚胎成長歷程，「小小醫師體驗」則讓孩童穿上醫師袍、使用聽診器，象徵生命傳承；現場另設扭蛋遊戲與品牌攤位，氣氛熱絡，不少家庭將帶著孩子回到曾經努力的地方，在笑聲中見證得來不易的新生命，TFC也盼持續陪伴更多難孕家庭，走過療程、迎接新希望。