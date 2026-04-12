勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，今年有可能引進首批印度移工，消息一出引發國人對印度移工來台後治安疑慮。對此，「公共政策網路參與平台」至今（12）日已經近３萬人附議要求立即中止，政府與公視報導則質疑反對印度移工是認知作戰。對此，民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤（咪咪）表示，政府也不能每次只要人民有疑慮就開始扣帽子、貼標籤，如果中央真的要推，那就先把審查機制、管理方式、安全配套、地方承接能力，一條一條講清楚。
劉芩妤表示，最近印度移工議題又吵起來，已有萬人連署反對，但執政黨面對萬人反對，竟想用一句「請國人放心」直接帶過，但她想問，「配套在哪？管理怎麼做？風險誰來扛？」台灣缺工，大家都知道，但缺工，不代表政府可以什麼都沒講清楚，就要全民自己吞下去，尤其台中不是普通城市，是製造業重鎮，工業區這麼多，外籍勞工本來就多，所以這件事對台中來說，根本不只是補人力，還牽涉到地方管理、社區承載、治安風險，還有很多女性最在意的安全問題。
劉芩妤指出，政府也不能每次只要人民有疑慮，就開始扣帽子、貼標籤，如果中央真的要推，那就先把審查機制、管理方式、安全配套、地方承接能力，一條一條講清楚。講不清楚，就不要躁進。
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劉芩妤指出，政府也不能每次只要人民有疑慮，就開始扣帽子、貼標籤，如果中央真的要推，那就先把審查機制、管理方式、安全配套、地方承接能力，一條一條講清楚。講不清楚，就不要躁進。