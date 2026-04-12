TVBS資深主播吳安琪今（12）日證實遭裁撤，宣告離開主播台，於媒體圈投下震撼彈。而吳安琪過往播報出包畫面被翻出，她曾經自我介紹時，說完「午安」便大吃螺絲；另一次，去（2025）年3月8日，吳安琪播報完新聞片段，不過導播疑似沒有將畫面切換，只見她面對鏡頭，不發一語，長達13秒空拍全放送，吳安琪全程沉著無慌張，臨危不亂的反應相當專業。

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▲吳安琪（如圖）今證實離開主播台。（圖／翻攝自TVBS官網）
▲吳安琪（如圖）今證實離開主播台。（圖／翻攝自TVBS官網）
吳安琪播報吃螺絲、空拍13秒！畫面全放送

吳安琪過往播報免不了出包，她曾經自我介紹時，向觀眾打招呼：「午安⋯⋯我是吳%#@$⋯⋯我是吳安琪」大吃螺絲，隨即流暢地播報下去。

另外一次，吳安琪於去（2025）年3月8日播報完新聞片段，怎料導播疑似沒有將畫面切換，整整13秒見她面對鏡頭，不發一語，尷尬空拍全放送。

▲吳安琪（如圖）播報到一半吃螺絲，臨危不亂的反應令人激賞。（圖／翻攝自TVBS）
▲吳安琪（如圖）播報到一半吃螺絲，臨危不亂的反應令人激賞。（圖／翻攝自TVBS）
吳安琪在TVBS任職超過20年，她坦言自己看到許多媒體業變化，人力需求等各方面都跟過去差很多，所以對於被裁員一事，她看得淡然，同時感謝公司多年來的栽培，強調自己目前休的是積假，確切離職日期是4月30日，因此目前TVBS官網還是看得到人物介紹。 

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黃聖凱編輯記者

嗨，我是黃聖凱，一名以文字為志業的新聞工作者。目前任職NOWNEWS今日新聞娛樂中心記者。

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