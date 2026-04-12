中華民國廣亮慈善會今(11)日舉辦「愛心凝聚」餐會聯誼，席開250桌。廣亮慈善會成立39年，會員逾3萬人，共同投入社會公益關懷服務。39年來首次選出的女性理事長黃秀琴表示，慈善會多由黑手企業主組成，但「手是黑的，心是紅的」，大家都傾力為社會弱勢盡一已之力。
首任女性理事長黃秀琴投入慈善會20餘年，出錢出力關懷弱勢。黃秀琴在東區經營鑫鵬工業公司，另包括大里工業區廠協會榮譽理事長許長發、太平工業區廠協會總幹事許維獎、金進億營造董事長戴儲賢及益鈜企業副總經理陳金聖及台中郵局業務襄理黃建銘等人都與會。
黃秀琴說，該會服務全台灣，以「急難救助、關懷救濟、認養清寒兒童、愛心獎助學金」為主要服務項目，多年來受惠家庭達百萬戶，認養清寒兒童也有十多萬人，各項捐助金額累計達七億餘元。
去年，慈善會號召幹部協助花蓮馬太安溪賑災款項達269萬元，並由當年度理事長江進杉帶領會務幹部，親自走訪花蓮捐助受災戶125戶，直接將善款交給災民手中。
理事長黃秀琴表示，在社會各角落裡，仍有許多家庭面臨生活困境，廣亮慈善會每年固定舉辦端午、中秋及冬令愛心活動，每次發放500至600戶的低收入弱勢家庭及弱勢團體，每戶補助現金3,000元及物資一批，協助弱勢家庭免於生活困頓。
她說，獲選擔任首屆女性理事長，內心無比感動與感恩，要與大家共同見證這場充滿愛與力量的「愛心凝聚餐會」。本次活動「以善為志、為愛前行」為主軸，希望透過大家的力量，一起關懷低收入家庭、急難救助家庭以及長期認養兒童的需求。
廣亮長年認養單親孩童近200位，每人每月捐助1,000元認養金，也爲突發變故的急難家庭送上及時關懷與希望。因此，希望透過這場餐會，凝聚社會大眾的愛心，將每一份善念化為實際幫助，每桌愛心認購1萬元，讓需要幫助的人感受到溫暖與希望。
黃秀琴說，景氣低迷，經濟蕭條，弱勢家庭持續增加，為使各界善心得以延續挹注，特另申請辦理此次愛心勸募活動，呼籲各界熱心響應，以支持廣亮各項愛心服務的執行，並期待有拋磚引玉之效。更多資訊請上廣亮慈善會網站: https://www.24852256.org.tw/ 及臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/share/1DgJLNYAfB/
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去年，慈善會號召幹部協助花蓮馬太安溪賑災款項達269萬元，並由當年度理事長江進杉帶領會務幹部，親自走訪花蓮捐助受災戶125戶，直接將善款交給災民手中。
理事長黃秀琴表示，在社會各角落裡，仍有許多家庭面臨生活困境，廣亮慈善會每年固定舉辦端午、中秋及冬令愛心活動，每次發放500至600戶的低收入弱勢家庭及弱勢團體，每戶補助現金3,000元及物資一批，協助弱勢家庭免於生活困頓。
廣亮長年認養單親孩童近200位，每人每月捐助1,000元認養金，也爲突發變故的急難家庭送上及時關懷與希望。因此，希望透過這場餐會，凝聚社會大眾的愛心，將每一份善念化為實際幫助，每桌愛心認購1萬元，讓需要幫助的人感受到溫暖與希望。
黃秀琴說，景氣低迷，經濟蕭條，弱勢家庭持續增加，為使各界善心得以延續挹注，特另申請辦理此次愛心勸募活動，呼籲各界熱心響應，以支持廣亮各項愛心服務的執行，並期待有拋磚引玉之效。更多資訊請上廣亮慈善會網站: https://www.24852256.org.tw/ 及臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/share/1DgJLNYAfB/