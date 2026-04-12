我是廣告 請繼續往下閱讀

白沙屯媽祖GPS APP回來了！秒衝排行榜第1超熱門

這時由民間團隊創立的「白沙屯GPS即時定位」就成為最佳幫手，用戶不只可以秒查定位，甚至還能收看直播、在線與其他信眾聊天。

▲「白沙屯GPS即時定位」已經服務信眾多年，今年進香活動未開始已衝上熱門下載排行榜第一名。（圖／翻攝白沙屯GPS即時定位APP）

功能又進化！白沙屯GPS APP不只查定位：一鍵救命保平安

提供「醫療救護」功能，香燈腳們如在過程中有身體不適，可以查詢最近的行動醫療團，也可主動登載醫療需求，一鍵就能保平安。

▲「白沙屯GPS即時即定位」今年功能再進化，推出「醫療救護」功能，香燈腳們如在過程中有身體不適，可以查詢最近的行動醫療團，也可主動登載醫療需求。（圖／翻攝白沙屯GPS即時定位APP）

白沙屯GPS APP幕後功臣是他！開發11年堅持不收費

背後功臣其實是一名為「吳政賢」的工程師。綜合媒體報導，吳政賢在2015年時就成立GPS定位系統，最初只靠著官網及私人網站數據分析，直到2016年才與專業團隊進一步強化功能。

2026白沙屯媽祖進香於今（12）日深夜23時55分起駕登轎，展開為期8天7夜往返約400公里的徒步聖行，過程間香燈腳最在乎的就是「媽祖現在在哪裡？」有信眾開發了媽祖專屬的GPS定位APP，不只可以秒查媽祖位置、看直播，還能一鍵詢問交通共乘、醫療救護等資訊，而幕後開發者吳政賢堅持10多年不收費，甚至自掏腰包，只為了提供民眾穩定又方便的平台。每年白沙屯媽祖進香活動都會吸引眾多信眾參與，2026年甚至創下紀錄多達46萬人報名，但年年「粉紅超跑」急行軍速度極快，加上路線不固定，許多香燈腳最在乎的就是媽祖位置所在，據悉，「白沙屯GPS即時定位」已經服務信眾多年，每年到了白沙屯媽祖進香期間都會引起大量用戶下載，值得一提的是，白沙屯GPS即時即定位今年甚至更加進化，根據衛生福利部部長石崇良表示，臺北醫學大學健康資訊科技國際研究中心採納童綜合醫院10多年第一線經驗及資源，建置「智慧行動醫療隨扈系統」，今年首度投入大型宗教活動，打造行動救援，與白沙屯GPS團隊合作，導入「一鍵求救＋即時定位」功能，迅速掌握患者位置，透過醫療系統進行即時調度，大幅縮短救援時間。面對APP備受好評，值得一提的是，APP開發至今已經長達10幾年，但過程中團隊堅持不收費，甚至出資自掏腰包，只憑著對媽祖的一片誠心開發平台，希望能讓海內外信眾一銅參與這場宗教盛事，如果今年也有計畫跟隨媽祖的信眾，建議一定要下載使用，多多支持背後團隊。