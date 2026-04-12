麥當勞2026聯名《超級瑪利歐銀河電影版》瑪利歐公仔，12款角色分三波段開賣，網友分享「最便宜」買法被挖出！目前第二波推出羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐，不少鐵粉熱論才第一天就搶不到；《NOWNEWS今日新聞》記者今（12）日實際走訪多家門市，直擊證實第一波整排角色都完售，第二波目前最熱賣角色公開。提醒粉絲，最多人必搶的耀西，將於4月15日開賣。
麥當勞：瑪利歐公仔「最便宜」買法被挖出！網路分享最夯套餐
麥當勞最新聯名《超級瑪利歐銀河電影版》12款公仔，三波段周周有新款開搶。不少粉絲打定主意，每周都要把全套所有角色搶到手，大家在網路討論分享「怎麼買最便宜」？
《NOWNEWS今日新聞》記者海巡各方說法，有鐵粉推薦「麥香雞、或麥香魚＋鮮乳」不要配餐，總共4個套餐搭配4個公仔為484元，一次入手全組平均花121元獲得一款角色。
還有人分享「吉事蛋堡＋小杯玉米湯、及美式咖啡」不要配餐，2套餐搭配2個公仔為227元、平均花113.5元獲得一款角色。不少民眾才驚覺，原來買麥當勞套餐才能加購瑪利歐公仔、還「可以不要配餐」！
神人等級內行鐵粉不藏私，透露「吉事蛋堡34元＋鮮乳22元」不要配餐、加購公仔49元，相當於105元就能獲得一款角色，被網友大讚：「你這更便宜，謝謝告知」。
麥當勞一整排瑪利歐公仔完售！《NOWNEWS今日新聞》記者直擊
不少瑪利歐鐵粉在網路上熱論，才每次開賣都第一天就搶不到公仔；今（12）日《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪多家門市，直擊部分門市店外公告第一波整排角色都勾選上「已完售」；第二波部分，則以「火焰瑪利歐」公仔最搶手、幾乎每家門市都搶完，而被暱稱為香菇頭的「奇諾比奧」，售完速度緊追在後。
麥當勞：12款瑪利歐公仔呼聲最高！耀西4/15開賣
想要入手麥當勞瑪利歐公仔，只要在麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速，每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），即可以優惠價49元加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款）；總共12款，連續三周、周周開賣新款，每周依序推出4款角色。
◾️第一波：4月1日10:30起至4月28日，款式：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.（共4款）。
◾️第二波：4月8日10:30起至4月28日，款式：羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐（共4款）。
◾️第三波：4月15日10:30起至4月28日，款式：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可（共4款）。
目前不少門市第一波4款公仔全完售、第二波公仔也部分售罄；而呼聲最高、最受歡迎的「耀西」將在下周4月15日10:30起開賣，提醒各位粉絲務必設好鬧鐘提早出發排隊搶入手。（McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主）；數量有限，售完為止。
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麥當勞最新聯名《超級瑪利歐銀河電影版》12款公仔，三波段周周有新款開搶。不少粉絲打定主意，每周都要把全套所有角色搶到手，大家在網路討論分享「怎麼買最便宜」？
《NOWNEWS今日新聞》記者海巡各方說法，有鐵粉推薦「麥香雞、或麥香魚＋鮮乳」不要配餐，總共4個套餐搭配4個公仔為484元，一次入手全組平均花121元獲得一款角色。
還有人分享「吉事蛋堡＋小杯玉米湯、及美式咖啡」不要配餐，2套餐搭配2個公仔為227元、平均花113.5元獲得一款角色。不少民眾才驚覺，原來買麥當勞套餐才能加購瑪利歐公仔、還「可以不要配餐」！
神人等級內行鐵粉不藏私，透露「吉事蛋堡34元＋鮮乳22元」不要配餐、加購公仔49元，相當於105元就能獲得一款角色，被網友大讚：「你這更便宜，謝謝告知」。
不少瑪利歐鐵粉在網路上熱論，才每次開賣都第一天就搶不到公仔；今（12）日《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪多家門市，直擊部分門市店外公告第一波整排角色都勾選上「已完售」；第二波部分，則以「火焰瑪利歐」公仔最搶手、幾乎每家門市都搶完，而被暱稱為香菇頭的「奇諾比奧」，售完速度緊追在後。
想要入手麥當勞瑪利歐公仔，只要在麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速，每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），即可以優惠價49元加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款）；總共12款，連續三周、周周開賣新款，每周依序推出4款角色。
◾️第一波：4月1日10:30起至4月28日，款式：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.（共4款）。
◾️第二波：4月8日10:30起至4月28日，款式：羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐（共4款）。
◾️第三波：4月15日10:30起至4月28日，款式：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可（共4款）。
目前不少門市第一波4款公仔全完售、第二波公仔也部分售罄；而呼聲最高、最受歡迎的「耀西」將在下周4月15日10:30起開賣，提醒各位粉絲務必設好鬧鐘提早出發排隊搶入手。（McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主）；數量有限，售完為止。