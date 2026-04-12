超過46萬人報名的白沙屯媽祖徒步進香今（12）日深夜起駕，中央氣象署今年首推「行動氣象儀進香隨走」，派員背上行動氣象儀隨行觀測，即時掌握天氣動態，進香期間，民眾只要透過白沙屯客製化網頁，就能隨時隨地能透過網路掌握第一手天氣資訊。
氣象署指出，白沙屯媽祖徒步進香期間，將有同仁將背著行動氣象儀隨行觀測，即時回傳進香隊伍所在地的天氣資訊，同時呈現在白沙屯客製化網頁，民眾進入網站後，可以查看隊伍所在地的氣溫、體感溫度、相對濕度等即時動態。
氣象署署長呂國臣、預報中心副主任伍婉華今天也帶領服務團隊在上午10時30分，在拱天宮廟埕進行現場氣象播報，說明未來9天8夜的天氣趨勢，特別提醒未來幾日陽光強烈，民眾務必注意紫外線曝曬與高溫考驗。
呂國臣也強調，本次首度投入的「行動氣象儀」，該設備將隨行於進香隊伍，即時回傳在地天氣資訊並呈現在客製化網頁，並強調該設備能提供人群中體感溫度，協助民眾預防熱傷害，並針對本次活動特製「UV 變色鑰匙圈」，透過鑰匙圈在紫外線曝曬下顏色的變化，提醒民眾注意紫外線的傷害。
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呂國臣也強調，本次首度投入的「行動氣象儀」，該設備將隨行於進香隊伍，即時回傳在地天氣資訊並呈現在客製化網頁，並強調該設備能提供人群中體感溫度，協助民眾預防熱傷害，並針對本次活動特製「UV 變色鑰匙圈」，透過鑰匙圈在紫外線曝曬下顏色的變化，提醒民眾注意紫外線的傷害。
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