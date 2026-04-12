香港歌后鄧紫棋9日開始在台北大巨蛋一連4天舉辦《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，上萬粉絲湧入場館朝聖鄧紫棋，不僅如此，就連鄧紫棋的媽媽也來台灣了。鼓手羅小白在Threads發文，分享演唱會時，一名身材嬌小的女子突然衝到最前排搖擺，相當投入，儘管不符合管制規定，但卻沒人罵她，因為這名女子正是鄧紫棋的媽媽容佳文。

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鄧紫棋媽媽也來台！看演唱會忍不住衝到最前排　

羅小白是鄧紫棋的資深粉絲，這次鄧紫棋來台開唱，她也搶到票去現場朝聖，還巧遇了鄧紫棋的媽媽。只見羅小白錄下棋媽衝到最前排、跟著音樂搖擺的畫面，她笑說棋媽是唯一可以站在前面的人，「因為台上那位就是她一生的驕傲！就算看了150場，都一定會搖起來，大力支持！」

粉絲看了也紛紛留言，「哇！鄧媽媽有來」、「是棋媽」、「背影就能感受到媽媽眼裡的愛」、「從牽著手到站上舞台，媽媽始終在台下守著她的光」、「儘管音樂慢慢停下來，母親的愛和支持從未休止」、「在媽媽心中引以為傲的女兒」、「太可愛了，好幸福的背影」。

▲一名女子衝到演唱會正前排的護欄，忘情舉著螢光棒搖擺，原來正是鄧紫棋的媽媽。　（圖／翻攝自羅小白Threads＠swhite523）
▲一名女子衝到演唱會正前排的護欄，忘情舉著螢光棒搖擺，原來正是鄧紫棋的媽媽。　（圖／翻攝自羅小白Threads＠swhite523）
鄧紫棋媽媽超凍齡　母女站在一起像姊妹

棋媽本名容佳文，今年已超過50歲，但外型維持的相當凍齡；過去鄧紫棋就曾分享自己和妹妹鄧伊伶一起幫媽媽慶生的照片，當時母女3人站在一起，宛如姊妹，可見棋媽保養得有多好。

而棋媽也是鄧紫棋音樂路上最大的助力，本身畢業於上海音樂學院聲樂系的她，是鄧紫棋的聲樂啟蒙老師，一直都很盡心盡力培養鄧紫棋走上歌手之路，也難怪如今看到女兒在上萬人面前開唱，會興奮到忍不住衝向前排搖擺。

▲鄧紫棋的媽媽（中）看起來還相當年輕，母女3人感情很好。（圖／翻攝自鄧紫棋IG@gem0816）
▲鄧紫棋的媽媽（中）看起來還相當年輕，母女3人感情很好。（圖／翻攝自鄧紫棋IG@gem0816）
▲鄧紫棋（右）母親節時也曾曬出媽媽（左）的照片，大眼睛完全就是遺傳到媽媽。（圖／翻攝自鄧紫棋IG@gem0816）
▲鄧紫棋（右）母親節時也曾曬出媽媽（左）的照片，大眼睛完全就是遺傳到媽媽。（圖／翻攝自鄧紫棋IG@gem0816）

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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...