我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名女子衝到演唱會正前排的護欄，忘情舉著螢光棒搖擺，原來正是鄧紫棋的媽媽。 （圖／翻攝自羅小白Threads＠swhite523）

▲鄧紫棋的媽媽（中）看起來還相當年輕，母女3人感情很好。（圖／翻攝自鄧紫棋IG@gem0816）

▲鄧紫棋（右）母親節時也曾曬出媽媽（左）的照片，大眼睛完全就是遺傳到媽媽。（圖／翻攝自鄧紫棋IG@gem0816）

香港歌后鄧紫棋9日開始在台北大巨蛋一連4天舉辦《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，上萬粉絲湧入場館朝聖鄧紫棋，不僅如此，就連鄧紫棋的媽媽也來台灣了。鼓手羅小白在Threads發文，分享演唱會時，一名身材嬌小的女子突然衝到最前排搖擺，相當投入，羅小白是鄧紫棋的資深粉絲，這次鄧紫棋來台開唱，她也搶到票去現場朝聖，還巧遇了鄧紫棋的媽媽。只見羅小白錄下棋媽衝到最前排、跟著音樂搖擺的畫面，粉絲看了也紛紛留言，「哇！鄧媽媽有來」、「是棋媽」、「背影就能感受到媽媽眼裡的愛」、「從牽著手到站上舞台，媽媽始終在台下守著她的光」、「儘管音樂慢慢停下來，母親的愛和支持從未休止」、「在媽媽心中引以為傲的女兒」、「太可愛了，好幸福的背影」。棋媽本名容佳文，今年已超過50歲，但外型維持的相當凍齡；過去鄧紫棋就曾分享自己和妹妹鄧伊伶一起幫媽媽慶生的照片，當時母女3人站在一起，宛如姊妹，可見棋媽保養得有多好。而棋媽也是鄧紫棋音樂路上最大的助力，本身畢業於上海音樂學院聲樂系的她，是鄧紫棋的聲樂啟蒙老師，一直都很盡心盡力培養鄧紫棋走上歌手之路，也難怪如今看到女兒在上萬人面前開唱，會興奮到忍不住衝向前排搖擺。