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▲選手、藝人、KOL及現場車友一同合影，相約明年彰化見。(圖/美利達提供)

▲美利達自行車曾上原總經理致詞歡迎來自19國車友共襄盛舉。（圖／美利達提供）

2026兆豐銀行・美利達彰化經典百K，11日清晨6時在彰化高鐵站盛大登場，來自全球19個國家、逾5,000名車友齊聚，挑戰全長114公里、總爬升925公尺的經典路線，是年度最具指標性的自行車賽事，場面壯觀。本屆活動由彰化縣政府張建豐機要秘書、立法委員陳素月、法務部調查局局長陳白立、兆豐銀行總經理黃永貞共同鳴笛，美利達自行車總經理曾上原領騎出發，展現產官攜手推動運動觀光的成果。今年賽道首度導入東彰北路，透過更寬廣路幅與優化路面品質，大幅提升騎乘效率，同時降低市區交通干擾。全程路線貫穿八卦山脈、串聯參山國家風景區，打造「強度 × 風景」兼具的騎乘體驗。其中松柏嶺爬坡段為全程關鍵挑戰，成為今年最具指標性的體能門檻。活動吸引來自全球19個國家的車友參與，包含職業選手、藝人及單車KOL超過20位共襄盛舉。其中，效力於日本Astemo宇都宮車隊的馮俊凱、杜志濠，以及藝人范逸臣、卞慶華、KOL哲睿Jerry、小貝米漿、李四瘋單車等人氣代表，透過社群即時分享賽事盛況，將彰化山林之美傳遞至全球。鳴笛出發後不到三小時，由效力於日本Astemo宇都宮車隊的馮俊凱、杜志濠與單車阿賢-李冠賢率先衝線。其中，馮俊凱與杜志濠騎乘美利達最新空力旗艦車款「REACTO第五代銳克多」，在高速巡航與爬坡路段展現穩定輸出與競賽性能。值得一提的是，杜志濠已取得亞運公路計時賽參賽資格，為台灣備戰國際賽事的重要戰力之一，也讓本屆活動更具競技指標意義。兆豐銀行與美利達連續第四年聯手，將賽事從單一活動推進為長期運動平台。策略不只放在參與人數，而是同步導入低碳行動、公共運輸引導與在地資源整合，讓賽事運作與環境負擔同步下降。同時，16屆累積下來，彰化經典百K已不只是賽事，更是台灣單車文化最動人的年度縮影。