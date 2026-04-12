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「鄭習會」落幕後，中國國台辦宣布「十大促進兩岸交流政策」，包含恢復兩岸直航、重啟中客來台自由行等多項惠台政策。不過，其中開放台灣農漁產輸入中國的前提，必須在「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，建立溝通機制。對此，學者質疑這是政治性收買，必須先認同中國的政治前提，還要透過特定的平台，才能獲得這樣的經濟紅利，真的會是惠台的互動政策？中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，十大政策中，不少內容涉及公權力，並非國共兩黨談好就能做。若執政黨沒同意，變成口惠實不至的的政策，屆時責任又會歸咎台灣，做法完全老調重彈。王智盛特別點出台灣農漁產品輸入問題，需要經過認同九二共識、反對台獨的政治框架建立溝通機制，請問誰代表溝通？國民黨去跟共產黨溝通嗎？那豈不是複製20年前的狀況，讓兩岸經濟交流變成買辦結構，淪為北京的買辦中介集團。王智盛分析，中國這樣做法是將台灣內部進行分化，把經濟利益框在政治之上，屆時台灣只能任由中國擺佈。未來只要中國不開心，又可以像過去一樣，把開放的銷售通道收回，農漁產品屆時又開何去何從？對台灣民眾完全沒有保障基礎，這就是糖衣毒藥，不是對等開放交流的措施。王智盛也點出遠洋漁業可以停靠中國港口、金門與廈門共用機場等措施，這不排除是企圖將台灣納入一中管轄，來模糊國與國政府的邊界。兩岸交流十大政策看似對台利多，但其實就是想利誘台灣民眾，是讓台灣依賴中的陷阱題。