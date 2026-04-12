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台灣引進印度移工的議題近來引發社會廣泛討論，曾旅居加拿大、交往過2任印度男友的臉書粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」版主發文，從個人經驗出發談印度的貧富差距與階級制度，並提及2012年德里公車輪暴案紀錄片《印度的女兒》（India's Daughter），坦言自己對這個議題「有很矛盾的看法」，貼文引起大批網友共鳴。版主表示，自己居住的加拿大小鎮「基本上已經變成小印度」，認識不少印度朋友，前男友也有印度人。她觀察，能出國留學或移民的印度人，往往屬於當地top 10%的高知識分子，英文流利、思想開明，因此她個人接觸到的印度人形象正面。她也以印尼為例，指出台灣人對印尼的刻板印象，是因為接觸到的多為來台工作的勞動階層，而非雅加達那群受高等教育、出入SOGO與鼎泰豐的富裕中產階級——兩個社群之間「哪一群就是跟哪一群交往，生活圈子很不一樣」。然而版主也坦言，印度確實長期存在性別不平等的結構問題，特別是在較貧困的地區，女性地位極低，性暴力案件九成以上未被通報。她近期觀看了紀錄片《印度的女兒》，重新回顧2012年德里輪暴案，受害者是一名26歲的獨生女，家境清寒，父母賣地供她讀書，她考入醫學院，夢想是開診所幫助窮人。案發當晚她和男性友人觀看電影《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）後搭公車返家，遭車上6名男性輪流侵犯並棄置路旁，送醫數日後不治，臨終前對母親說：「對不起媽媽，我給你造成了很多困擾。」版主指出，讓她震驚的不只是案件本身，而是加害者與辯護律師的言論。加害者聲稱「都是女的自己的錯」、「女生晚上本來就不應該在外面遊蕩」；律師則公開表示「如果我女兒穿成這樣晚上在外面，我會親手把她燒死」。加害者被判死刑後，還揚言「判我們死只會讓以後的受害者都被滅口，因為強姦本來是件小事，現在只好把女人都殺了」。儘管如此，版主強調不能以偏概全，也肯定印度近年女權意識抬頭、社會重視性平教育的進步。她指出，台灣確實缺工，且數據顯示印度移民在世界各地並未造成更高犯罪率。她的結論是，希望政府嚴謹審核引進勞工的背景，因為印度不同區域、不同階級的文化與教育程度差異極大，「要盡量跟大眾解釋清楚，避免恐慌」。