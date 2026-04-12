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「壞小子」齊森姆（J. Chisholm Jr.）今（12）日以紐約洋基先發二壘手上場，對決坦帕灣光芒隊，然而一顆漏接球，雙殺策動失敗，造成光芒隊在延長賽先拿搶下分數。此「再見失誤」狀況特殊，連齊森姆本人都說「我不清楚規則」，《NOWNEWS》為讀者解析這顆球，搞懂滿壘、一出局情況下的順向雙殺、逆向雙殺差異與成功率！在齊森姆該次守備中，為滿壘、一出局情況，他在一、二壘間、靠近二壘位置處理滾地球，且隊友已補位二壘，不過齊森姆手滑漏球，改成單膝跪地用右手撿球、傳球。根據齊森姆賽後提及，「我本來真的是想先觸殺跑者再傳一壘，但不清楚規則。」可見若無漏接狀況，齊森姆可以不需思考進壘問題，穩穩收下出局數，不過事與願違。📍 順向雙殺依照標準觀念，齊森姆所在位子最佳選擇應是策動「順向雙殺」，也就是傳統463雙殺，齊森姆先傳往二壘封殺，再轉傳一壘完成雙殺，因為此時所有跑者皆為強迫進壘，只要守備方有確實踩壘，即可完成出局，不需與跑者比速度，且已三人出局，就算跑者回到本壘，也不算分。📍 逆向雙殺然而，齊森姆提到，「如果我先傳一壘再回傳二壘，那（二壘那名跑者）還算出局嗎？還是算雙殺嗎？我也不知道，那這樣算不算不是打點（RBI）？」齊森姆確實是使用右手傳球，方向對準一壘，但會形成逆向雙殺。齊森姆當下選擇「逆向雙殺」先傳一壘，導致強迫進壘被解除，後續守備須改為「觸殺」，於此同時三壘跑者已經起跑，只要在守備方完成觸殺前先踏上本壘，光芒隊一樣能跑回超前分，結束比賽。順向雙殺不會解除「強迫進壘」，可將重點放在穩穩抓一二壘出局；然而逆向雙殺將解除「強迫進壘」，守備方只能觸殺跑者才能製造出局數，且必須在三壘跑者回到本壘前完成所有動作，才能避免對手在延長賽中拿下關鍵一分，因此成功率非常低。