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本來一個月電費大約2000元，洗完之後直接腰斬剩下1000元上下

▲網友分享自家冷氣經過深度清潔之後，結果電費直接腰斬，直呼以前只洗濾網根本是相見恨晚。（圖/記者張嘉哲攝）

冷氣開機前「深度清潔比洗濾網有效」！師傅都推薦：電費最高差2倍

會嚴重造成你的風量下降、冷房效率降低、壓縮機負擔增加等，清洗濾網只是第一道關卡，實際上根本沒有省到多少電費。

▲當冷氣的內部以及室外機如果有大量灰塵堆積、發霉的話，會嚴重造成你的風量下降、冷房效率降低、壓縮機負擔增加等。（圖/記者張嘉哲攝）

現在冷氣幾乎都是變頻居多，想要達到省電，就是要讓壓縮機運轉時間縮短

電費大約是省下20%至30%不等，但如果是灰塵卡的比較嚴重、冷氣較老舊的機型，清洗完之後最高有聽過可以省到2倍的電費。

▲冷氣的風鼓就像內部電風扇一樣，當卡太多灰塵時，冷房的效果就會降低，平均一般家庭深度清潔冷氣之後，電費大約是省下20%至30%不等。（圖/好市多經驗老實說）

怎麼看家裡冷氣要不要洗？實測省電結果公開

可以拿出手機的手電筒從出風口照進查看，如果看到大量的灰塵以及發霉情況

原本過去夏天用電度大約是250度上下，清洗過後下降到約180度至200度不等，節省約20%電以上

最近幾日炎熱天氣，讓不少人又要將休息半年的冷氣再度開啟，隨著夏季高溫來臨，長時間運轉冷氣的日子也已經不遠，但你家冷氣已經準備好了嗎？就有網友分享，以前都只知道冷氣要洗濾網可以省電，結果洗完冷氣內部跟室外機之後，才知道原來電費可以差到兩倍這麼多，實在相見恨晚！貼文也引起廣大迴響，不少人都直呼：「保養冷氣真的不要只洗濾網。」一名網友在社群平台「Mobile 01」貼文指出「以前租屋處冷氣每個夏天都會定期洗濾網，住了5年之後覺得冷氣很髒，去年找人來洗冷氣內部跟室外機，，真的差好多，實在是相見恨晚！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我租處本來吹一個月電費1500，洗完冷氣一級變頻只要750元，吹得很開心。」按照現在的夏天時程來看，冷氣平均都要從4月中下旬一路吹到至少10月底，很多人可能比較熟知的冷氣保養，就是把濾網拔出來清洗，以為這樣就能達到最佳省電效果，但其實冷氣的內部以及室外機如果有大量灰塵堆積、發霉的話，《NOWNEWS》記者也實際採訪到清洗冷氣師傅莊東祥，他就透露，當冷氣的濾網、內部風鼓、室外機都卡滿灰塵時，空氣流動就會受阻，冷氣就會需要更長的時間才能降溫，，完整的清洗冷氣才能夠發揮冷氣最大功效。莊師傅也表示，過去客人回饋分享，平均一般家庭洗完冷氣之後，莊師傅強調：「以前冷氣大家時間吹的短不會在意這些，但現在冷氣吹的時間長又久，清洗冷氣省下的電費還是非常可觀。」至於很多人會問，那我怎麼知道我家冷氣到底要不要洗呢？除了用外觀判定之外（通常都卡超厚了），YouTuber「空調小教室」就教學，，這時就應該立刻就請專人來清洗冷氣。記者也曾在夏季時請業者來清洗冷氣，費用是1599元，國際牌一級變頻冷氣只要在家全天候開啟，，以租屋處夏季電費一度6塊來看，平均每個月就能省下300元至420元不等，看起來省電效果還是相當不錯。炎炎夏日在即，如果你家冷氣從來都沒有深度清潔過，那麼清洗冷氣後可能可以為你省下不少荷包！