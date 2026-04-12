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▲信德集團執行董事何超蕸今離世，家屬共同發布聲明。（圖／翻攝自微博）

已故澳門賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸今（12）日離世，享年60歲，稍早其親屬何超瓊、何超鳳及何超儀等透過信德集團發出聲明，「我們最親愛的妹妹何超蕸於2026年4月12日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴在身邊。感謝各界慰問與關心，在此沉痛時刻祈請理解與包容。」震驚各界。回顧何超蕸生前，去年11月曾為香港遼寧社團總會拍攝影片，呼籲市民踴躍參與立法會換屆選舉，強調香港未來需要共同參與，同月大埔宏福苑發生火災後，她也聯同何超瓊、何超鳳及信德集團，援助基金捐出1000萬元，協助受災居民，並向殉職消防員家屬致哀。何超蕸個性低調穩重，她畢業於美國加州佩珀代因大學，長年專注於企業經營與公共事務，之後加入信德集團，主要負責物業管理、零售等業務，除商界發展外，何超蕸也曾任東華三院主席、平等機會委員會委員等職務，並於2016年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。