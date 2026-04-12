印度海德拉巴發生一起駭人的輕生事件。一名24歲女子因拒絕一名男性親戚的婚約，而遭到對方強行注射感染愛滋病毒的血液。儘管該名男子遭到逮捕，但這名女子最終仍不堪精神壓力，在家中輕生。
根據新德里電視台報導，這起事件發生在發生在印度中部的海德拉巴（Hyderabad）。女子拉瑪尼（Ramani）的父母最初安排她與一名親戚馬諾哈爾（Manohar）結婚。不過由於馬諾哈爾的父母皆是愛滋病感染者，女方父母於去年9月安排馬諾哈爾進行病毒檢測，結果亦呈陽性。
拉瑪尼隨即取消了婚約，未料在取消婚約後不久，3月11日時馬諾哈爾竟闖入她的家中，強行將自己感染了愛滋病的血液注射到拉瑪尼體內進行報復。馬諾哈爾隨後被警方逮捕。
但在事件發生近一個月，拉瑪尼10日被發現在家中上吊自盡。家屬雖緊急將她送往政府醫院，但醫生隨即宣布她已死亡。
據警方說法，拉瑪尼生前承受著極大的精神壓力。調查人員認為，拉瑪尼生前一直在恐懼、社會汙名化以及情緒創傷中苦苦掙扎，最終選擇走上絕路。
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