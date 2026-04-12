我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭習會落幕後，中國今（12）日宣布惠台大禮包，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等。對此立委郭國文說，中共「養套殺」的手法，台灣人再熟悉不過，也不會再上當了，還記得先前鳳梨、釋迦等農產品，因為依賴中國市場，結果中共一句話就無預警暫停輸入，對農民造成的衝擊，且過去10年台灣不再依靠中國、走向國際，「為什麼還有人堅信台灣不能沒有中國市場？」對於中國宣布對台政策，郭國文說，面對一個獨裁政府主導的市場，所有的訂單、所有的投資都充滿「政治干預」，還記得先前鳳梨、釋迦等農產品，因為依賴中國市場，結果中共一句話就無預警暫停輸入，對農民造成的衝擊嗎？郭國文表示，許多過去西進設廠的公司，即便隨著先前疫情期間回流台灣措施，返回投資台灣，許多資產至今仍被「冰凍」在中國，還無法移出。這麼多政治介入市場的案例，台灣企業怎麼可能會放心赴中，不管宣布多少惠台措施，也都難以欺騙經驗慘痛的台灣人。郭國文強調，過去10年來，台灣慢慢學會不依靠中國市場，走向國際，股市從8000多點到現在站上35000點。大學畢業生的起薪也從22K，到現在工程與資訊科系可達4萬以上，「為什麼還有人堅信台灣不能沒有中國市場？」