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台灣好手林安可今（12）日出賽面對千葉羅德，擔任先發第五棒、指定打擊，前三打席無建樹情況下，延長10局下半上場，面對羅德洋投龍恩（Sam Long），一棒轟出再見全壘打，這也是他在日職的首轟，直接幫助西武獅2：1擊敗羅德，他也成為日職史上第3位敲出再見全壘打的台灣球員，前2位是陳大豐與林威助。林安可本場前3打數都無建樹，前2次遭到三振，第3打席則敲出氣力萬鈞的深遠外野飛球，可惜遭到接殺，但已展現出可怕的長打威脅。西武獅本場與羅德上演投手戰，兩隊先發投手廣池康志郎、平良海馬都投出7局無失分內容，九局上羅德先攻下1分，九局下西武獅先靠代打仲三優太選到保送上壘，源田壯亮敲回追平分，兩隊進入延長賽。延長10局下，羅德推派洋投龍恩登板，1出局後面對林安可，1好2壞情況下，林安可大棒一揮，將球掃出右外野牆外，這是林安可日職生涯首轟，也是一支再見全壘打，率領西武獅2：1擊敗羅德。這是林安可日職第13場出賽，於第50個打席、第49個打數中敲出生涯首支全壘打，另有10安打與4分打點。至於最近一位從中職輸出到日職的王柏融，首轟則在2019年4月17日，當時是他日職生涯第17場出賽、於第71打席、第63打數敲出。林安可敲出再見轟，也成為史上第3位敲出再見全壘打的台灣球員，前2位是陳大豐與林威助，陳大豐生涯敲出過5支再見全壘打，為台灣球員史上最多，最近一年是1999年，該年球季單季有2支再見轟。至於最近一位在日職敲出再見轟的台灣球員，則是2007年的林威助，他於該年6月10日，同樣在延長10局下，面對軟銀後援篠原貴行，敲出一發兩分砲，幫助阪神虎3：1取勝。