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▲張娜拉（藍色帽子）差點被球K到，整個人驚嚇到縮起來。（圖／Threads@heojeachang）

▲張娜拉（右）當年還是個新人，被無禮對待後依然忍住驚嚇，微笑面對。（圖／Threads@heojeachang）

效力於舊金山巨人的韓國球星李政厚，昨（11）日揮出本季首轟、率領團隊以6：3奪勝，終於擺脫開季低潮。不過就在李政厚的手感回溫之際，他曾經也是職棒選手的父親、昔日「風之子」李鍾範，一段20多年前的爭議影片卻再度掀起輿論。有韓國網友在Threads上分享2002年KBO明星賽片段，當時由張娜拉擔任開球嘉賓，然而打擊區的李鍾範卻往張娜拉方向超大力揮棒，差點砸到人，事後態度還很差，塵封的記憶被挖出後，許多網友都痛批他人品很糟糕，甚至至今都還沒道歉。當年還是新人的張娜拉，受邀到KBO明星賽開球。根據當年粉絲回憶分享細節，她因為第一次投球暴投，在主持人要求下重新開球，未料站在打擊區的李鍾範竟直接揮棒擊球，且球路直朝投手方向飛去，讓毫無防備的張娜拉當場受驚。畫面再次曝光後迅速引發廣大討論，也喚起不少人對該事件的記憶。更令大眾生氣的是，李鍾範後續態度並未把這當一回事。多數韓國網友指出，李鍾範當下未立即表達歉意便返回休息室，事後受訪更輕描淡寫形容開球只是「玩笑性質的活動」，甚至曾回應「如果真的打到，就帶回去養不就好了」，讓外界難以接受。20幾年過去，留言區幾乎一面倒批評，認為李鍾範的強力揮棒並非單純失誤，如此接近全力的擊球動作，加上開球者距離極近、毫無防護，一旦擊中後果不堪設想。有網友直言：「看起來就是帶情緒揮棒」、「就算流程出問題，也不該對一般人這樣做」。不只韓國網友，許多台灣人也看到了這個影片，留言抨擊：「不敢相信這是一位職棒選手會做出的事情」、「看到這個真的嚇死了，還好球沒有打到，那種擊球初速被打到的話，可能要送醫治療的」，對於老一輩的傳統韓男素質直搖頭。隨著影片再次被翻出，不少因李政厚而認識李鍾範的新球迷也坦言觀感受影響。李鍾範過去是韓國職棒KBO代表性球星之一，曾效力於起亞虎隊，因極快的跑壘速度與全能身手獲封「風之子」美譽，是無數韓國球迷心中的傳奇，然而爭議重新被提及，也讓他的過往形象再次受到檢視。