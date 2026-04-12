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中華職棒樂天桃猿內野手林子偉今（12）日因身體不適，賽前練習結束後被移除先發，桃猿總教練曾豪駒表示，林子偉從昨日就出現頭部暈眩，但前役可以出賽，今日則是先前往醫院檢查，暫時不確定原因。林子偉原本打開路先鋒，改由林承飛接替，林承飛生涯打第1棒留下18打數6安打、打擊率3成33的成績。桃猿在本週與兄弟的3連戰贏下前2場比賽，不過賽前練習結束後，棒次卻突然作出異動，開路先鋒原本由林子偉擔綱，改由第7棒的林承飛承接開路先鋒，原本在板凳出發的李勛傑，則是進入先發打線，打第6棒、一壘手。守備也因林子偉退場做出調度，馬傑森與林承飛組成二遊搭檔、三壘交給老將林智平。桃猿總教練曾豪駒表示，林子偉目前有暈眩的狀況，「昨天就有（出現不適），但可以比賽。」曾總指出，還不確定林子偉是中暑還是感冒，目前已經前往醫院檢查，等待檢查結果。林子偉4月10日扛下開路先鋒，首打席敲出三壘安打，終結桃猿開季以來第1棒26支0的窘境，昨日林子偉同樣在首局首打席就敲出二壘安打，也跑回桃猿第1分。林子偉目前累積9場出賽，敲出6安、2打點，打擊率2成07。林承飛緊急扛開路先鋒的位置，生涯在第1棒只有18個打數，敲出6安、1轟、2打點，打擊率3成33。林承飛前次打第1棒已經是2024年8月13日，當時他1打數敲出1安，貢獻1分打點。