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「鄭習會」落幕，中共隨即發布對台「新十大措施」，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化等，然而，國際政經專家、時事評論員汪浩提到，其實多項政策皆是「舊酒裝新瓶」，養套殺本質從未改變。中共中央台辦發布10項政策措施：探索建立國共兩黨常態化溝通機制；建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台；推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位；為符合要求的台灣食品生產企業在陸註冊和台灣食品輸陸提供便利；研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場；允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸有線電視頻道和網路串流平台播出；推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊（自由行）試點。汪浩指出，看似洋溢著「兩岸一家親」的紅利，實則充滿了空洞的修辭與陷阱。細看內容，從農漁產品銷中到恢復來台旅遊試點，多項政策皆是「舊酒裝新瓶」。過去台灣早已見識過中共如何將經貿作為政治武器，今天以「同胞情誼」利誘你擴大銷路，明天就以「檢疫問題」或「政治不正確」為由瞬間斷供鏈。這種先「養」肥、再「套」牢、最後隨心所欲「殺」之的戰略，本質從未改變。汪浩提到，更關鍵的是，這份清單刻意架空台灣民選政府的公權力。舉凡客運直航正常化、金馬「四通」、甚至是農漁產品檢疫標準與食品企業註冊，皆涉及兩岸主權與官方協商。汪浩表示，兩岸條例明定，未經政府授權，政黨不得簽署政治性協議或處理公權力事項。鄭麗文帶回來的不過是北京單方面設定的「統戰腳本」，若無兩岸官方制度化協商，這些措施大半只能停留在「研究」與「支持」的口頭層次。汪浩戳破，中共此舉旨在營造「唯有國共合作才能救經濟」的假象，利用經貿紅利誘發台灣內部矛盾，進而稀釋台灣的民主韌性。這份紅包不僅沒什麼「干貨」，更像是一張必須以主權尊嚴兌現的空頭支票。面對隨時可能翻臉的獨裁政權，這種「口惠而實不至」的小恩小惠，換不來真正的安全與尊榮。