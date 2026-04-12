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▲▼吳慷仁拿打火機灼燒手掌上舊疤痕的戲，震撼不少觀眾。（圖／翻攝自微博）

吳慷仁西進軍中國市場1年半，近來推出和孫儷主演的都會懸疑劇《危險關係》，戲中飾演著迷PUA（精神控制）的精神科醫生羅梁，教科書級演技被譽為「演斯文敗類的天花板」。日前吳慷仁受訪透露，一段他拿打火機燒自己手掌的戲是來真的，「就燒燒看，我也想知道可以撐多久」，讓大陸網友無比佩服影帝瘋魔的演技。《危險關係》中，一場吳慷仁為了宣洩內心痛苦根源，在車內用打火機灼燒手掌上舊疤痕的戲，震撼不少觀眾，沒想到，吳慷仁受訪時坦言，這場戲是真燒，並非借位或使用道具，「就真的燒燒看，我也想知道可以撐多久，但撐不了多久，想說手皮應該滿厚，可以感受一下，後來發現哎很燙呀！」吳慷仁表示，劇組原本說可以用燈光代替火光，「（但）給我燈光也沒用，我感受不到痛苦，很難演被燒的感覺，那我自己控制，如果真的燙的話，我可以自己拉一點距離」，還說因為燃燒太久，用壞了兩個打火機。對於吳慷仁如此敬業的表演方式，中國網友感到相當吃驚，「對吳慷仁的演技是有一定認知的，但是看到這一段表演還是會忍不住起立敬禮」、「他的演技進内娛，絕對會造成衝擊，只要不塌的話」、「戲瘋子，褒義」、「狠人呀」、「對角色的用心的太戳人了！」《危險關係》於3月31日正式開播後引爆話題，劇情以親密關係中的情感操控與心理控制為主軸，描繪一段從信任、依賴到崩解的扭曲婚姻關係。劇中單親媽媽兼大學講師顏聆（孫儷 飾），在閨密離世後陷入人生低潮，並開始追查事件背後的真相。過程中她遇見溫文儒雅的精神科醫師羅梁（吳慷仁 飾），對方以體貼與理解逐步進入她的生活，兩人最終走入婚姻。然而婚後羅梁逐漸以「保護」為名介入她的生活，透過情緒操控、社交孤立與忽冷忽熱的心理策略，使顏聆逐漸失去判斷能力與自我意識，陷入一段難以抽離的控制型關係之中。