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即刻下架該篇造假新聞，並向社會大眾及當事人公開聲明道歉！」

民眾黨市議員參選人許甫、國民黨市議員擬參選人楊智伃今（12）日上午都前往松山草埔市場掃街拜票。不過，有平面媒體報導楊智伃在接受聯訪時嗆許甫要把「木可法律爭議說清楚」。對此，楊智伃反駁媒體報導為「史無前例憑空杜撰」。許甫也要求報導的《自由時報》下架報導，並道歉。許甫表示，今日早晨，他與新竹市副市長邱臣遠一同前往松山草埔市場向鄉親拜票，拜票期間，恰逢同選區的國民黨新生代參選人楊智伃、李明璇等人也在同地活動。面對現場記者詢問對此事的看法，他當下的回覆非常明確：每一位參選人都非常優秀且努力，在選區內相遇實屬家常便飯，抱持平常心看待即可。許甫指出，不主動攻擊對手、欣賞競爭者的優點，向來是我的行事風格。他也十分慶幸，在松信選區的絕大多數參選人與民意代表，彼此都能秉持民主風度，維持良性的君子之爭。然而，他收到楊智伃傳來的《自由時報》即時報導，內容竟指稱雙方競爭掀起戰火、出現「隔空嗆聲」等情節。楊智伃第一時間便向我澄清絕無發表此類言論；經我仔細核對現場受訪畫面與逐字稿後，更確認真相是：#採訪現場完完全全沒有這段問答與發言！ 更令人匪夷所思的是，經向媒體同業查證，該篇報導掛名的《自由時報》蔡姓記者，當時根本不在現場。許甫說，這類無中生有的假新聞，意圖極其明顯，無非是基於特定立場，刻意製造參選人之間的對立與矛盾。身為掌握社會公器的媒體與記者，竟不惜以「憑空捏造」的惡劣手法來達成政治目的，簡直離譜至極！這不僅踐踏了新聞專業，更徹底喪失了媒體應有的社會責任與誠信。身為政治工作者，他向來不畏懼公評，也願意以正面態度化解各種誤會。但他曾在媒體界服務長達 17 年，深知新聞倫理的底線；對於《自由時報》與該名蔡姓記者公然製造假新聞的行徑，我感到極度痛心且怒不可遏，絕對無法妥協與接受！許甫嚴正要求《自由時報》：「楊智伃反駁媒體報導留言表示，「史無前例憑空杜撰！追殺在野年輕世代的戰將的做法也太無底線！」許甫的妻子，民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，「這篇新聞的用字很明顯是AI跑的，民民黨？許南令？所以自由時報記者用AI寫稿，但編輯台無人審稿？編審呢？」《自由時報》稍後已將報導標題與內容修改，但Google仍能搜尋到原始報導標題。