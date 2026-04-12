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▲張凌赫（如圖）成新一代中國男神，一舉手一投足，粉絲都十分陶醉。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫（如圖）在《歸鸞》劇組上班途中，以一件簡約的白色背心（吊嘎）加上灰色運動外套，搭配全素顏造型亮相，清爽的順毛髮型加上若隱若現淡淡鬍渣的影片，引發粉絲瘋狂截圖。（圖／翻攝自微博）

中國人氣男神張凌赫近日因熱播劇《逐玉》爆紅，也因為明顯的妝感被封為粉底液將軍，讓他漲粉突破4百萬。最近他在另一齣戲《歸鸞》劇組上班途中，以一襲簡約的白色背心（吊嘎）加上灰色運動外套，搭配全素顏造型亮相，清爽的順毛髮型加上若隱若現淡淡鬍渣的影片，引發粉絲瘋狂截圖。這組路透生圖在網路瘋傳，網友紛紛感嘆，脫離了粉底液的張凌赫，反而散發出一種真實且高級的性感，更有粉絲提到之前看見他在車上穿吊嘎卸妝的影片，看起來就是4個字：「太舒服了！」4月12日張凌赫直面鏡頭完全未戴口罩，可看見清透白皙的肌膚，立體的面部骨骼在鏡頭下展露無遺。最讓粉絲心動的細節，莫過於他臉上淡淡的青色鬍渣，在少年感十足的順毛造型，帶有一種慵懶的成熟氣息。這種介於清爽男大學生與帶有成熟男性荷爾蒙之間的碰撞，讓粉絲認定他是純欲系男神。還有粉絲貼出到先前官方釋出的車內卸妝影片，對比當時的大背心造型，紛紛大讚，他素顏狀態簡直是生圖抗打度標竿，不需要口紅和粉底，原生質感更有衝擊力。除了造型吸睛，張凌赫上班拍戲路上的神情相當放鬆，步伐輕盈，還開啟掃描式招手與現場粉絲互動，素顏清爽感微博粉絲認為是男大生狀態。由於先前他在作品《逐玉》中曾因妝感較重，被部分網友說他是粉底液將軍，現在以真實狀態露面，還有粉絲特別作為對比圖，各有千秋和風情。身高190公分的張凌赫，大學時期因體重100公斤，一度被說是胖版李敏鎬，後來他靠著自律減重24公斤，很激勵人心。現在他拍戲也實行嚴格鍛鍊，增肌了8公斤，看起來更為結實。最近的素顏現身，可說是再創顏值和整體形象高峰，也讓人更期待下一齣戲《歸鸞》登場。