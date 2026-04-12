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▲林志傑引退主視覺以黑金為主色調，昨天引退賽第一日引退賽上送給球迷的衣服是藍色，今日則是黑金色為主體。（圖／記者黃建霖攝）

▲林志傑雕像公仔分為三個造型，一個是運球造型，彷彿他正在使用招牌的後撤步。（圖／記者黃建霖攝）

▲林志傑雕像公仔分為三個造型，圖為怒吼造型。（圖／記者林志傑攝）

▲林志傑雕像公仔分為三個造型，圖為灌籃造型。（圖／記者黃建霖攝）

P.LEAGUE+富邦勇士超級球星「野獸」林志傑今（12）日舉辦引退賽第二日賽程，今天中午大群球迷在小巨蛋外面排隊進場、購買商品以及合照。林志傑相關的商品賣得不錯，有些物品已經缺貨，而其中林志傑紀念雕像公仔受到外界矚目，分為「運球」、「灌籃」、「怒吼」三個姿勢。從台北小巨蛋出手走出來到小巨蛋前，完全都是林志傑的身影，為打造這場引退賽，富邦球團相當用心兩年前就關注檔期並啟動整體規劃，所有環節皆以最高規格執行。主螢幕外更增設四面輔助螢幕，並整合燈光、音響與視覺系統，全面提升觀賽臨場感。兩日賽事皆吸引滿場13500人進場，累計觀賽人數達27000人。林志傑引退主視覺以黑金為主色調，昨天引退賽第一日引退賽上送給球迷的衣服是藍色，今日則是黑金色為主體，整個小巨蛋場地被鋪上高質感配色。富邦行銷團隊透過三道時間光束串聯「狂」、「升」、「魂」三個生涯階段，完整呈現其從台啤時期的衝擊、旅外進化，到回歸臺北富邦勇士成為精神領袖的傳奇軌跡。小巨蛋外則有10多個互動體驗攤位，場外設置林志傑主題全區刀旗柱，可提供給球迷拍照留念。此外，勇士官方商品小巨蛋限定店(鄰近小巨蛋捷運站2號出口外)，推出專屬紀念商品。記者實地走訪，紀念商品熱銷，不少都已經寫上「售完」，賣到缺貨，其中最受歡迎的商品應該是御守，供不應求。而林志傑雕像造型的公仔造型特殊也非常受到歡迎。林志傑雕像公仔分為三個造型，一個是運球造型，彷彿他正在使用招牌的後撤步；另一個是「野獸」單臂灌籃，展現志傑年輕時期的爆發力；還有一個是林志傑怒吼，呈現意象是年輕時期不羈的球風。