4月速食優惠10家整理包來了！麥當勞、必勝客、拿坡里、漢堡王、21風味館都「買一送一」，達美樂199元披薩加購優惠，三商炸雞買6送6最便宜一塊26元，摩斯漢堡套餐89元，福勝亭生日慶開運豬排套餐179元。
麥當勞：買一送一吃中薯！免費送麥克雞塊 優惠券最後一天
麥當勞表示，今4月12日最後一天APP全球版優惠券，門市限定：
◾️單點「中薯買一送一」手機點餐限定、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」手機點餐限定、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
◾️單筆消費滿150元「免費送小杯玉米湯」、
◾️「雙層牛肉吉事堡＋38元飲料」特價95元、
◾️「小杯玉米湯＋4塊麥克雞塊」特價83元、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送小杯玉米湯」。
必勝客：不只買一送一！加碼送烤雞
必勝客現在可享外帶大披薩「買一送一」、個人披薩也「買一送一」；《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，今天還有「外帶買大送大、加碼送烤雞」限時優惠，期間限定開吃丸勝日式章魚燒、千島海鮮盛宴好划算。
拿坡里：炸雞「買6送6」蛋塔！大披薩買一送一 三大速食優惠
拿坡里4月10日至4月29日開吃三大速食優惠（西湖店不適用）：
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）
◾️買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味有：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享。
◾️烤雞買6送3！買「6塊普羅旺斯烤雞送3塊腿排塊」內用、外帶特價229元（原價585元，即日起至4月16日）。
漢堡王：買一送一！1+1自由配49元起、套餐免百元 迎夏尋堡趣優惠券
漢堡王最新「迎夏尋堡趣」優惠券整張現省2413元！即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘開吃：
◾️12大買一送一！買一送一爽吃薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料。
◾️1+1自由配49元起！點心＋飲料享49元、69元、89元三種門檻優惠，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元，共有70種組合。
◾️套餐免百元！雙堡超值組、雙人分享餐、單人獨享餐，平均試算每人百元有找。
21風味館：買一送一熟客券！
最新版「21熟客券」，即日起至5月19日，「買一送一」開吃中薯霸、黃金飯捲、時蔬雞汁飯，周一、三、五「21香草烤半雞」特價195元、「香草烤雞腿」2入特價188元，周二、四「烤腿泡麵小薯」特價159元、「半雞烤腿」特價285元，周末五六日則有「半雞杏鮑菇」特價259元、「烤雞優惠再送2塊炸雞」 530元等組合。
達美樂：199元大披薩加購優惠！最後一天
達美樂優惠代碼「593925」，全台門市外送或外帶、線上與門市訂購，單筆消費滿299元可享「199元大披薩」乙個加購優惠。加購口味包括：奶油白醬烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜、道地美國、白醬彩蔬、蕃茄瑪格麗特等。
摩斯漢堡：套餐89元優惠！倒數4天
摩斯漢堡第二波生日慶優惠，即日起至4月15日倒數4天，開吃「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價89元；4月16日至4月30日，「
超級大麥燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」、「 超級大麥杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」都優惠價99元。
MOS Order App跨店取優惠！4月1日至4月30日，「
薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享買4送1優惠價440元、「 燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」及「杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」組，也 買4送1優惠價460元。
肯德基：「5炸雞＋4蛋撻」388元！雞腿堡免百元
肯德基最新優惠，即日起至4月20日，開吃「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」特價388元（原價551元）、「花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2」特價199元（原價254元）、「原味蛋撻12顆」特價333元（原價514元）。
三商炸雞：雙桶「買6送6」319元！最便宜炸雞一塊26元
三商炸雞表示，即日起至4月28日，限時炸雞優惠「買6送6」特價319元（原價780元），買原味／辣味招牌雙響桶「3雞腿＋3腿排」，自選免費送辣味「滋汁綜合桶」3雞腿排塊＋3雞翅、或「風味雞翅桶」6塊三節翅（香檸起司／川香椒麻／原味胡椒），最高現省461元、平均一塊三商炸雞才26.5元。
還有新品「義式起司肉醬炸水餃」新上市；「避風塘酥炸翅腿6隻＋義式起司肉醬炸水餃8顆」組合特價169元（原價299元）。
福勝亭：生日慶豬排定食179元！優惠菜單、時間一覽
福勝亭生日慶，即日起至4月19日，連續11天優惠活動，爽吃開運豬排、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排「三大定食特價179元」！均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用還可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽。幫大家算好，對比原價230元、相當於餐餐吃到飽，最高現省51元好划算。
提醒大家，優惠均為指定餐點，不得更換為其它品項；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞表示，今4月12日最後一天APP全球版優惠券，門市限定：
◾️單點「中薯買一送一」手機點餐限定、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」手機點餐限定、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
◾️單筆消費滿150元「免費送小杯玉米湯」、
◾️「雙層牛肉吉事堡＋38元飲料」特價95元、
◾️「小杯玉米湯＋4塊麥克雞塊」特價83元、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送小杯玉米湯」。
必勝客：不只買一送一！加碼送烤雞
必勝客現在可享外帶大披薩「買一送一」、個人披薩也「買一送一」；《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，今天還有「外帶買大送大、加碼送烤雞」限時優惠，期間限定開吃丸勝日式章魚燒、千島海鮮盛宴好划算。
拿坡里：炸雞「買6送6」蛋塔！大披薩買一送一 三大速食優惠
拿坡里4月10日至4月29日開吃三大速食優惠（西湖店不適用）：
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）
◾️買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味有：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享。
◾️烤雞買6送3！買「6塊普羅旺斯烤雞送3塊腿排塊」內用、外帶特價229元（原價585元，即日起至4月16日）。
漢堡王：買一送一！1+1自由配49元起、套餐免百元 迎夏尋堡趣優惠券
漢堡王最新「迎夏尋堡趣」優惠券整張現省2413元！即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘開吃：
◾️12大買一送一！買一送一爽吃薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料。
◾️1+1自由配49元起！點心＋飲料享49元、69元、89元三種門檻優惠，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元，共有70種組合。
◾️套餐免百元！雙堡超值組、雙人分享餐、單人獨享餐，平均試算每人百元有找。
21風味館：買一送一熟客券！
最新版「21熟客券」，即日起至5月19日，「買一送一」開吃中薯霸、黃金飯捲、時蔬雞汁飯，周一、三、五「21香草烤半雞」特價195元、「香草烤雞腿」2入特價188元，周二、四「烤腿泡麵小薯」特價159元、「半雞烤腿」特價285元，周末五六日則有「半雞杏鮑菇」特價259元、「烤雞優惠再送2塊炸雞」 530元等組合。
達美樂優惠代碼「593925」，全台門市外送或外帶、線上與門市訂購，單筆消費滿299元可享「199元大披薩」乙個加購優惠。加購口味包括：奶油白醬烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜、道地美國、白醬彩蔬、蕃茄瑪格麗特等。
摩斯漢堡：套餐89元優惠！倒數4天
摩斯漢堡第二波生日慶優惠，即日起至4月15日倒數4天，開吃「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價89元；4月16日至4月30日，「
MOS Order App跨店取優惠！4月1日至4月30日，「
肯德基：「5炸雞＋4蛋撻」388元！雞腿堡免百元
肯德基最新優惠，即日起至4月20日，開吃「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」特價388元（原價551元）、「花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2」特價199元（原價254元）、「原味蛋撻12顆」特價333元（原價514元）。
三商炸雞：雙桶「買6送6」319元！最便宜炸雞一塊26元
三商炸雞表示，即日起至4月28日，限時炸雞優惠「買6送6」特價319元（原價780元），買原味／辣味招牌雙響桶「3雞腿＋3腿排」，自選免費送辣味「滋汁綜合桶」3雞腿排塊＋3雞翅、或「風味雞翅桶」6塊三節翅（香檸起司／川香椒麻／原味胡椒），最高現省461元、平均一塊三商炸雞才26.5元。
還有新品「義式起司肉醬炸水餃」新上市；「避風塘酥炸翅腿6隻＋義式起司肉醬炸水餃8顆」組合特價169元（原價299元）。
福勝亭：生日慶豬排定食179元！優惠菜單、時間一覽
福勝亭生日慶，即日起至4月19日，連續11天優惠活動，爽吃開運豬排、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排「三大定食特價179元」！均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用還可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽。幫大家算好，對比原價230元、相當於餐餐吃到飽，最高現省51元好划算。
提醒大家，優惠均為指定餐點，不得更換為其它品項；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。