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麥當勞：買一送一吃中薯！免費送麥克雞塊 優惠券最後一天

必勝客：不只買一送一！加碼送烤雞

拿坡里：炸雞「買6送6」蛋塔！大披薩買一送一 三大速食優惠

炸雞「買6送6」蛋塔！

買一送一！

烤雞買6送3！

漢堡王：買一送一！1+1自由配49元起、套餐免百元 迎夏尋堡趣優惠券

12大買一送一！

1+1自由配49元起！

套餐免百元！

21風味館：買一送一熟客券！

▲「21熟客券」天天吃優惠。（圖／翻攝自21風味館FB）

達美樂：199元大披薩加購優惠！最後一天

摩斯漢堡：套餐89元優惠！倒數4天

超級大麥燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」、「 超級大麥杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」都優惠價99元。



MOS Order App跨店取優惠！4月1日至4月30日，「 薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享買4送1優惠價440元、「 燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」及「杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」組，也 買4送1優惠價460元。



肯德基：「5炸雞＋4蛋撻」388元！雞腿堡免百元



肯德基最新優惠，即日起至4月20日，開吃「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」特價388元（原價551元）、「花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2」特價199元（原價254元）、「原味蛋撻12顆」特價333元（原價514元）。



三商炸雞：雙桶「買6送6」319元！最便宜炸雞一塊26元



三商炸雞表示，即日起至4月28日，限時炸雞優惠「買6送6」特價319元（原價780元），買原味／辣味招牌雙響桶「3雞腿＋3腿排」，自選免費送辣味「滋汁綜合桶」3雞腿排塊＋3雞翅、或「風味雞翅桶」6塊三節翅（香檸起司／川香椒麻／原味胡椒）， 最高現省461元、平均一塊三商炸雞才26.5元。



還有新品「義式起司肉醬炸水餃」新上市；「避風塘酥炸翅腿6隻＋義式起司肉醬炸水餃8顆」組合特價169元（原價299元）。



福勝亭：生日慶豬排定食179元！優惠菜單、時間一覽



福勝亭生日慶，即日起至4月19日，連續11天優惠活動，爽吃開運豬排、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排「三大定食特價179元」！均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用還可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽。幫大家算好，對比原價230元、相當於餐餐吃到飽，最高現省51元好划算。



提醒大家，優惠均為指定餐點，不得更換為其它品項；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。



▲福勝亭「開運豬排定食179元」生日慶優惠。（圖／記者蕭涵云攝）



4月速食優惠10家整理包來了！麥當勞、必勝客、拿坡里、漢堡王、21風味館都「買一送一」，達美樂199元披薩加購優惠，三商炸雞買6送6最便宜一塊26元，摩斯漢堡套餐89元，福勝亭生日慶開運豬排套餐179元。麥當勞表示，今4月12日最後一天APP全球版優惠券，門市限定：；《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，今天還有限時優惠，期間限定開吃丸勝日式章魚燒、千島海鮮盛宴好划算。拿坡里4月10日至4月29日開吃三大速食優惠（西湖店不適用）：◾️（原價660元）◾️（原價880元起），指定口味有：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享。◾️（原價585元，即日起至4月16日）。漢堡王最新「迎夏尋堡趣」優惠券整張現省2413元！即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘開吃：◾️◾️，共有70種組合。◾️最新版「21熟客券」，即日起至5月19日，「買一送一」開吃中薯霸、黃金飯捲、時蔬雞汁飯，周一、三、五「21香草烤半雞」特價195元、「香草烤雞腿」2入特價188元，周二、四「烤腿泡麵小薯」特價159元、「半雞烤腿」特價285元，周末五六日則有「半雞杏鮑菇」特價259元、「烤雞優惠再送2塊炸雞」 530元等組合。。加購口味包括：奶油白醬烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜、道地美國、白醬彩蔬、蕃茄瑪格麗特等。摩斯漢堡第二波生日慶優惠，；4月16日至4月30日，「