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白沙屯媽祖「勇腳伯」提早卡位！坐店家前卻遭趕

▲勇腳伯今年提早來到白沙屯拱天宮卡位，沒想到傳出遭到店家驅趕狀況。（圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書）

▲「勇腳伯」年年都會參加白沙屯媽祖進香活動，已經堅持20年不缺席。（圖／網友Rick The Real Chiu授權提供）

勇腳伯一走就是20年！人生故事藏洋蔥

2026白沙屯媽祖進香將於今（12）日晚間23時55分起駕，今年破紀錄吸引46萬人隨香，知名信徒「勇腳伯」也連續20年不缺席，昨日被民眾目擊已抵達拱天宮周邊卡位，卻發生意外插曲。勇腳伯坐在店家前稍作休息，突然遭到對方驅趕，讓目擊民眾為他抱不平「有必要口氣如此差嗎？」希望外界能對勇伯更友善點。每年白沙屯媽祖進香人潮多，其中有位信徒「勇腳伯」備受外界關注，因年年都會隨香參加進香，在香燈腳間頗具名氣。昨（11）日有民眾目擊勇腳伯已提早到達拱天宮周邊卡位，但勇腳伯在附近店家坐著休息與其他人閒聊時，沒想到卻遭驅趕。目擊民眾忍不住為勇腳伯說話，「講話很不客氣的趕人走，然後邊碎念說影響交通邊拿起交通錐擋起來，我真心覺得那位在地老姐有同理心一點吧！」希望對方口氣能緩和，發文目的也並不是希望造成對立，盼外界可以對勇腳伯友善點。貼文瞬間引起廣大迴響，不少網友心疼留言「心疼阿伯的腳，也辛苦阿伯了」、「看了真的很難過」；但也有人緩頰認為「我們香燈腳都是外地人，幾十萬人一下子湧進這海邊小聚落，整個社區的交通、環保...承載量早已超過負荷，在地人有微詞也是合理的」。據了解，勇腳伯已隨香超過20年，不只會現身白沙屯媽祖進香活動，過去連彰化南瑤宮媽祖、苗栗白沙屯媽祖，以及台中大甲媽等遶境活動也都被目擊過，而儘管勇腳伯腳比起一般人更不方便，但過程中幾乎堅持靠腳行走，堅強意志年年都會感動無數民眾。不過勇腳伯人生故事十分催淚，他曾透露14歲在鞋廠工作因操作機器不慎而失去了左手大拇指與食指，後來還經歷了車禍，導致雙腿重創，右腿膝蓋以下骨頭碎裂，後來還罹患骨髓炎，左腿也嚴重受創。跌落人生最低潮的他，向南瑤宮媽祖哀求「我不要醫了！」自此開始堅持跟隨媽祖進香，一走就是20年，雖然步履蹣跚但背影堅毅，這樣的勵志精神感動全台數萬人。