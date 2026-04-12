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▲郭碧婷說自己生完第二胎後，覺得整個人就像是廢了。（圖／微博＠野雨霖）

▲郭碧婷（右1）生完1女1子後，深得公婆喜愛。（圖／微博@雲彩觀天下）

台灣女星郭碧婷嫁給香港男星向佐後，成為向家大媳婦，還陸續生下1女1子，深得向華強夫妻喜愛；向華強更放話，在他死後會將上億港幣的遺產以信託基金的方式交由郭碧婷打理，相當看好媳婦。不過近日郭碧婷卻自爆身體狀況不佳，表示生完二胎後整個人像廢了一樣，甚至出現下半身無力的症狀，吃東西也容易過敏，讓粉絲很擔心她。郭碧婷近日在中國綜藝節目《不好笑就露宿街頭》中，和另一名女星小鹿聊到生子話題。小鹿表示自己想生兩胎，因為如果只生一個，那小孩會太孤單；郭碧婷聽後則以過來人身分給出意見，她表示自己生第一胎時，恢復得都很順利，但第二胎就沒那麼容易，身體負擔會變大，「」。郭碧婷還說自己出現下半身無力的情況，「」，因此苦勸小鹿要三思。小鹿則反問她，現在不就瘦回來了嗎？郭碧婷無奈坦言其實也是花了好幾年時間的努力，才減掉一點體重。此言一出，讓不少觀眾看了都很擔心郭碧婷的健康狀況，大家紛紛留言：「連明星生二胎都這樣，普通人生二胎可想而知」、「同感，二胎後明顯比以前更容易過敏，而且瘦不下來」、「確實是的，一胎很快能恢復，二胎就是恢復不了，而且比一胎更疼」、「身體健康最重要，媽媽真的都很偉大」。回顧郭碧婷的婚姻之路，她2018年底被拍到和向佐約會，隔年就大方承認交往；向佐隨後也火速求婚，兩人在2019年9月於義大利舉辦婚禮，2020年就生下大女兒「小奶皇」，2022年則生下小兒子「小龍眼」，1女1子湊成「好」字。不過郭碧婷婚後為了照顧爸爸，並未定居香港，而是自己帶著小孩在台北生活。向佐的爸媽則表示不介意，向太陳嵐甚至多次大讚郭碧婷是好媳婦，把兒女都教育的很好，因此即便一家人分隔兩地，他們也一點都不擔心。向華強也說比起兩個兒子，更加信任郭碧婷，所以遺產會留給郭碧婷打理，希望藉由郭碧婷的手再傳承給孫子、孫女們。