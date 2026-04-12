行政院海洋委員會於日前，在海洋委員會會議室，召開海洋污染防治基金管理會第3次會議，期展現海洋防治戰略思維，強化預防提升應變。

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▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋保育署提供)
▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋保育署提供)
海洋委員會海洋污染防治基金管理會第3次會議，是由海洋委員會主任委員管碧玲與海洋保育署署長陸曉筠共同主持，有政府機關、學術界及民間團體代表等委員與會。

▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／海洋保育署提供)
▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／海洋保育署提供)
此次海洋污染防治基金管理會第3次會議，聚焦在多項重要業務推動成果，並確立未來將持續以「強化預防、提升應變、深化合作」為核心，讓基金運用更加有效率，且具策略性，持續提升我國在海洋污染防治領域的治理能力。

海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋污染防治基金管理會運作，在全體委員的專業指導與鼎力支持下，使海洋污染基金運作得以穩健推進，逐步落實海洋污染防治與應變工作之具體成效。

管碧玲說，海洋委員會海洋污染防治基金管理會採取以輕裝在前、重裝在後的原則，建立跨機關協調的合作機制，目前海洋污染防治基金運作已見成效，已在全國建置575處據點，並包含10處大型倉庫作為關鍵調度樞紐，大幅優化污染事件之應對效率，未來將持續強化預防提升應變，以展現海洋防治戰略新思維。

▲操作應變資材查詢系統的海洋環境管理平台已整合上線，該系統將會針對到期前6個月的應變資材，自動發送雙重預警通知，藉由數位化管理，提升資材監控的即時性。(圖／海洋保育署提供)
▲操作應變資材查詢系統的海洋環境管理平台已整合上線，該系統將會針對到期前6個月的應變資材，自動發送雙重預警通知，藉由數位化管理，提升資材監控的即時性。(圖／海洋保育署提供)
海洋保育署署長陸曉筠指出，至於海洋環境管理平台已於今(115)年3月整合上線，該系統將會針對到期前6個月的應變資材，自動發送雙重預警通知，藉由數位化管理，提升資材監控的即時性。

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黃守作編輯記者

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