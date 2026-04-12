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115年股東常會召開在即，勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明提醒，今年有5大新制上路，企業應及早因應準備並配合遵循辦理，以利股東常會依法定程序順利完成召開。為使投資人儘早知悉上市櫃公司股東常會的各項議案，有充裕時間了解股東會相關資料，以利股東参與股東會行使其權利，根據金管會「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵循事項辦法」的規定，115年起擴大為全體上市櫃公司皆應於股東常會30日前揭露議事手冊等相關資訊。配合金管會發布的「我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖」，實收資本額100億元以上的上市櫃公司，應於115年適用金管會認可之「國際財務報導準則永續揭露準則」。另外，依金管會114年11月7日發布函令修正年報應行記載事項準則內容，年報應增加揭露經董事會決議通過之「永續相關財務資訊」專章。根據證交所及櫃買中心114年5月公告，為提升勞動市場薪資透明度，增訂國內上市櫃公司應於永續報告書揭露非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，該項薪資資訊應包括薪資平均數、中位數及前二者與前一年度之變動情形，並開放得以索引方式揭露。全體上市櫃公司115年應編製114年度的永續報告書，並於8月31日前完成申報。金管會為持續推動強化獨立董事職能，強制要求全體上市櫃公司於116年應依獨立董事屆期完成獨立董事席次不得少於董事席次三分之一，全體獨立董事任期不得逾三屆之規定，因此，上市櫃公司應先行檢視現行公司獨立董事人數及任期如尚有未符規定之情形，115年股東常會應否修訂公司章程增加獨立董事席次或辦理增補選獨立董事之需要，以符法制。金管會考量環境議題的重要性及國際間日益關注氣候變遷之相關資訊，發布函令並以實收資本額之規模區分明定上市櫃公司應配合辦理時程，該項時程係指年報申報年度，所揭露的資訊為前一年度盤查及確信情形，如實收資本額未達50億元的上市櫃公司（第3階段適用公司），應於115年申報年報時揭露個體公司114年溫度氣體盤查資訊，之後年度亦須配合年報申報時更新盤查及確信情形，因此，實收資本額50億元以上的上市櫃公司，均應依規定完成上開年報申報相關事宜。勤業眾信稅務部副總經理藍聰金提醒，上市櫃公司自今年起，董事會決議分派員工酬勞並依法向股東會報告的事項，應包含因應證交法的修正，金管會要求全體上市櫃公司114年應於公司章程增訂的基層員工酬勞提撥數額，才符規定。