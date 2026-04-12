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國民黨主席鄭麗文赴中國參與鄭習會，10日到清華附中了解AI相關的科技教育，聽到學生製作機器人並取得相關專利直呼好棒，前立委邱毅藉此對台灣科技界開砲，點名魏哲家「被吹捧過頭，淺薄的都飄了。」邱毅指出，鄭麗文主動安排參訪行程，包括前往清華大學附屬中學了解AI教育發展，現場觀看學生與機器人互動、甚至進行球賽，並親自體驗學生科研成果，對於當地將人工智慧教育結合國際視野與文化底蘊的模式大為讚賞，直呼不虛此行。近期台積電董事長魏哲家曾評論中國機器人「有看頭、沒作用，只是跳來跳去的機器人」邱毅不以為然，認為相關說法「完全謬誤」，並以英國首相施凱爾訪中時，點名關注機器人，強調中國在AI與機器人領域的實力不容小覷。此外，鄭麗文也到中關村參加座談，邱毅引述了鄭麗文的說法，認為當地的青年創業家是「全球最強大腦的組合」。鄭麗文更表示，要改變自己的想法「中國已經超越英國，清華也超越劍橋」，鄭麗文對中國教育方針相當認同。