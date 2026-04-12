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臉書粉絲專頁「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๊า」近日轉發一張由泰國反對黨人民黨（พรรคประชาชน）國會議員ศุกนัฐ มีนชัยนันท์製作的懶人包圖卡，標題直白：「泰自豪的簡單治國法」，以左右對照方式排列一個個甩不掉的民生難題與執政黨的對應「解法」，在泰國網路上迅速擴散，引發大批網友共鳴。圖卡的邏輯核心，粉絲專頁總結得一針見血：「不是想辦法解決問題，而是先教你怎麼習慣問題。」油價太貴？去換一台電動車吧。這間加油站賣太貴？那你換一家加就好了。塑膠粒漲價？改用水壺，順便做環保。北部PM2.5嚴重？那就去別的地方旅遊，眼不見為淨。生活成本太高？先別怪政策，調整心態、學會知足常樂比較重要。更辛辣的還在後頭。貼文指出，面對無法降低的油價，政府的回應邏輯是「那你少用一點油嘛」，充滿「不是我不處理、是你不夠省」的意味；在野黨反映問題？繼續裝作沒聽到，反正只要一直圍著油價打轉就好。不想降消費稅、卻還要繼續徵收浮動稅？沒關係，先拿石油基金去墊，至於最後誰買單，當然還是老百姓自己。至於浮動稅的問題，解法更妙，叫大企業和大老闆幫忙「捐一點利潤」出來，場面上看起來就很像大家共體時艱、同舟共濟。這張圖在潑水節（Songkran）前夕迅速擴散，引發大批泰國網友留言表示「說出了心聲」。在阿努廷（Anutin Charnvirakul）新政府剛完成國會政策說明、即將正式宣誓就職之際，這波民間輿論的反彈，無疑是一記來自基層的警示，能源危機還沒解決，民心的耐心也快到極限了。