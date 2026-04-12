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鄭習會落幕後，中國今（12）日宣布惠台10項政策大禮包，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等。行政院回應表示，多數過去北京以各種莫須有理由時開時禁，造成我國產業及農漁民權益受害至深。過去經驗一再顯示，這種具有高度不確定性與選擇性，例如隨時調整或中斷開放，或僅針對特定對象進行差別待遇，只是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法，「國人及產業都看得很清楚」。行政院發言人李慧芝說，政府支持健康、有序並符合對等、尊嚴原則的兩岸交流，政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保各項交流安排，不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。李慧芝指出，至於所有涉及政府公權力項目，也都應透過雙方政府就既有機制進行協商，並且不附帶任何政治前提，一切尊重市場機制及國際規範辦理。中國如也真正誠意一改過去以來的做法，在對等、尊嚴及可預期的基礎上，與台灣健康、有序互通，這才是兩岸間最好的互信建立方式。